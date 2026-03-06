「ポイント大放出！めちゃコミックX祭」合計20万ポイントが300名様に当たるキャンペーンをめちゃコミック公式Xにて開催！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」の公式Xアカウントにて、合計20万ポイントが300名様に当たる「ポイント大放出！めちゃコミックX祭」を、3月6日（金）から3月23日（月）まで開催いたします。

■「ポイント大放出！めちゃコミックX祭」キャンペーン概要

期間中、公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で合計300名様にめちゃコミックポイントをプレゼントいたします。さらに、対象投稿内の質問にリプライでご回答いただくと当選確率が3倍になります。



・対象期間

第1弾：3/6(金) 10:00～3/10(火) 09:59

第2弾：3/12(木) 10:00～3/16(月) 09:59

第3弾：3/19(木) 10:00～3/23(月) 09:59



贈呈ポイント（対象期間ごと）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/646_1_8a599522615bbd71f1917a56f7e32781.jpg?v=202603071251 ]

※当選人数は対象期間ごとの人数となります。

・応募方法

１. めちゃコミック公式Xアカウント(https://x.com/mechacomic)をフォロー

めちゃコミック公式Xアカウントページへ遷移後、「フォロー」をクリックしてください。



２. 公式Xアカウントが投稿する対象のキャンペーン投稿をリポスト

※キャンペーン投稿のリプライ欄に記載の規約をご確認のうえご参加ください。

※さらに、対象投稿内の質問に【#めちゃコミックX祭】を付けてリプライすると当選確率が3倍になります。

▼キャンペーンの内容、対象ポストは、こちらからもご確認いただけます。

https://mechacomic.jp/events/x_campaign202603

たくさんのご参加をお待ちしております。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

以上

※ 本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。