【サウナ利用に関する意識調査】20・30代の若年層が 「サ活」 を牽引！ 男性はコスパ・立地、女性は口コミを重視する傾向。

インパクトホールディングス株式会社の連結子会社でフィールドマーケティング事業を展開するインパクトフィールド株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「インパクトフィールド」 ） は、自社が運営するお仕事紹介サイト 「MediF」 の登録スタッフ （メディアクルー） 338名を対象に 「サウナ利用に関する意識調査」 を実施いたしました。本調査により、年代別の利用頻度や、新規施設を選ぶ際の男女間における重視ポイントの違い、そして施設に対して共通して求められる 「清潔感・安全性」 の実態が明らかになりました。

調査結果サマリー

1. 若年層ほど 「サ活」 が習慣化

サウナの利用頻度を調査したところ、20代では 「月4回以上 （週1回ペース） 」 、30代と70代では 「月2回程度」 の利用が4割を超える結果となりました。

2. 新規施設選びの基準：男性は 「タイパ・コスパ」 、女性は 「信頼性 （口コミ） 」

利用経験のない施設を検討する際、男性は「料金 （24.4％） 」 と 「立地 （19.5％） 」 を重視しており、利便性とコストパフォーマンスを優先する傾向があります。対して女性は 「サイトの評価・口コミ （22.7％） 」 が最多となり、実際に行った人の体験談を参考に、失敗しない施設選びを重視する傾向が顕著に表れました。

3. 施設に求めるのは 「接客」 よりも 「ハード面」 。特に 「清潔感」 が最優先事項

サウナ施設に期待することとして、男女ともに 「清潔感 （男性35.9％、女性34.8％） 」 がトップとなりました。次いで 「設備の充実」 「安全性」が続き、スタッフによる接客 （ソフト面） よりも、クリンリネスや設備スペック （ハード面） が顧客満足度を左右する重要な要素であることが分かりました。

年代別のサウナ施設の利用頻度

サウナの利用頻度を見ると、20代で 「月4回以上 （週1回ペース） 」 利用している割合が最も多く、30代と70代で 「月2回程度」 の利用が4割を超える結果となりました。

利用経験のないサウナ施設で重要視する情報

利用経験のないサウナ施設を初めて利用する場合、利用するにあたり重要視する情報は性別により差が出る結果となりました。男性では、「料金 (24.4％) 」 が最も多く、次いで 「立地 (19.5％) 」 が多い結果。一方、女性では 「サイトの評価・口コミ (22.7％) 」 が最も多い結果となりました。

サウナ施設に期待する内容は 「清潔感」 「設備の充実」 「安全性」

サウナ施設利用者が最も期待している内容が、男女ともに清潔感 （男性35.9%、女性34.8%） で、次いで設備の充実、安全性と、スタッフの接客 （ソフト） 面よりも、設備 （ハード） 面の方で期待しているユーザーが多いことがわかりました。その中でも男性の方が 「清潔感」 を期待している方が多い結果となりました。

調査概要

調査手法 ： インターネット調査

調査地域 ： 全国 47 都道府県

調査対象 ： お仕事紹介サイト 「MediF」 に登録している 20 歳～79歳男女

調査期間 ： 2026年2月17日 （火） ～ 20日 （金）

有効回収 数 ： 338サンプル

※ 図表の数字は、四捨五入による端数を調整していないため、内訳と計は必ずしも一致しません。

サウナ業界全体の 「安心」 と 「信頼」 を提供するお手伝いをさせていただきます！

インパクトフィールドは、先日サービスを開始したサウナ施設向け 「クリンリネス・設備点検調査」 を通じて、「サウナ施設の安全担保」 と 「お客様が安心してサウナ施設を利用出来る環境づくり」 を目指します。単なる 「点検」 に留まらず、第三者の客観的なデータを施設運営者へフィードバックすることで、適切な修繕計画の策定や清掃マニュアルの改善に繋げ、事故の未然防止や顧客満足度の向上 （リピート率改善） に寄与します。

「現場 （フィールド） の実行力」 を強みとするインパクトフィールドは、サウナ施設が抱える運営リスクを最小化し、利用者が真に 「ととのう」 ことができる安心・安全な環境づくりをトータルでサポートしてまいります。

補足情報 （用語解説）

- サ活 （さかつ）： サウナを楽しむ活動の略称。サウナ、水風呂、休憩を繰り返すことで得られる多幸感 「ととのう」 状態を目的とする。- クリンリネス： 店舗の清潔な状態を維持すること。単なる 「清掃」 にとどまらず、お客様に不快感を与えない 「美観」 の維持を含む概念。- タイパ （タイムパフォーマンス）： 費やした時間に対する満足度や効果。「時間は有限」 と考えるZ世代・ミレニアル世代を中心に重視される指標。

インパクトフィールド株式会社 会社概要

会社名 ： インパクトフィールド株式会社 （インパクトホールディングス株式会社 連結子会社）

代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人

設立 ： 2004年2月

資本金 ： 100百万円

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ： フィールドマーケティング事業、データマーケティング事業、スタッフィングサービス事業、セールスプロモーション事業など

WebURL ： https://field.impact-h.co.jp/

