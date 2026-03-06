生成AIを「相談役」から「現場の労働力」へ。DATAFLUCT、自社専用のAIエージェントを構築・運用できる「Airlake Copilot Agents」導入プログラムを開始

株式会社DATAFLUCT

株式会社DATAFLUCT（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：久米村隼人、以下「DATAFLUCT」）は、自社専用のAIエージェントを構築・運用できるプラットフォーム「Airlake Copilot Agents」において、初期費用を無料とする「AI導入応援プログラム」を2026年3月6日（金）より開始いたします。

本サービスは、単なるテキスト生成に留まらず、MCP（Model Context Protocol）やブラウザ操作技術を駆使し、社内システムや外部SaaSを横断して実務を「完遂」することに特化した次世代のAIエージェントプラットフォームです。

企業のDXを加速させる「Airlake Copilot Agents」

日本企業のデータ活用の壁は、社内データの90%を占める「非構造化データ（画像、PDF、音声等）」と、部門ごとに分断されたシステムにあります。本サービスは、以下の革新的な機能でこれらの課題を解決します。

具体的な導入シナリオ

「AI導入応援プログラム」概要

- ブラウザ操作も代行。AIエージェントが「調べる・まとめる・実行する」を一気通貫で担う画面を開く・入力する・検索する・転記する・ダウンロードするといったブラウザ上の作業を、AIエージェントが人に代わって実行します。さらに、利用者がアップロードした資料・CSV・帳票データと、ニュースや公開情報などの外部データを組み合わせた処理も可能。 情報収集から整理・レポート化までを一連で自動化し、作業ではなく確認と意思決定に集中できる環境を提供します。APIがない社内システムでも既存環境のまま連携可能です。- マルチSaaS連携Slack、Notion、Googleカレンダーなどの主要SaaSをエージェント同士が連携（A2A：Agent to Agent）して操作。カレンダーから工数を算出し、工数管理ツールへ登録するといった複雑な横断業務を自動化します。- 高度マルチエージェントシステム最大5人の専門AIがチームを組み、議論しながらタスクを処理。多角的な分析や高品質なドキュメント作成など、単一AIでは難しかった複雑な思考プロセスを実現します。「Airlake Copilot Agents」動作イメージ- バックオフィス部門：勤怠・経費精算の完全自動化カレンダーの予定とSlackのログから工数・経費をAIが自動計算し、基幹システムに代行入力。不整合がある場合のみ担当者に確認を求め、月末の膨大な事務作業を削減します。- 経営企画・リサーチ部門：市場分析・レポートの自動生成Web上のニュース、X（旧Twitter）の情報追跡、社内の売上データを統合。AIがグラフ付きのExcelレポートを生成し、定期的に指定の共有フォルダやNotionへ格納します。- 専門業務部門：図面・報告書のナレッジ化過去数十年の図面、見積書、事故報告書（非構造化データ）を構造化。現場でのトラブルに対し、AIが過去事例から原因を推察し、解決策を提示する「現場専用バディ」として機能します。

本プログラムは、DX推進の初動におけるコストハードルを最小化し、スモールスタートでの確実な成果創出を支援することを目的としています。

- 申込期間：2026年4月30日まで- 特典：初期費用0円- 月額利用料：99,000円（税込）～- 適用条件：契約時に初回6か月分を一括払い- 提供内容：標準機能の利用、環境セットアップ、10,000クレジット分の利用枠- 適用対象：新規法人契約- 適用上限：先着20社- 他割引との併用不可- 中途解約時の取扱い：本プランは期間満了まで継続してご利用いただくことを前提とした特別価格となっております。中途解約に伴う未利用分の払い戻しは致しかねますので、あらかじめご了承の上お申し込みください。

注意事項：本プログラムは予告なしに変更または終了することがありますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ

お申し込み・詳細は「Airlake Copilot Agents」サービスサイトよりお問い合わせください。

https://datafluct.com/ai-service/ai-agents/copilot-agents/

株式会社DATAFLUCTについて

株式会社DATAFLUCTは「データを商いに」をビジョンに掲げ、埋もれていたデータから新たな価値を生み出し、社会課題を解決するデータビジネスパートナーです。非構造化データをはじめ、データの形式にとらわれない「マルチモーダルデータ活用」に強みを持ち、データの収集・蓄積・加工・分析を一気通貫で実現します。

需要予測によるロスの削減、持続可能な都市計画、脱炭素に向けた行動変容など世界基準の課題に着目した自社サービスも展開し、誰もがデータを有効活用することで持続可能な意思決定をすることができる世界の実現を目指しています。2019年JAXAベンチャー※認定企業。

※宇宙航空研究開発機構（JAXA）の知的財産・業務での知見を利用して事業を行う、JAXA職員が出資・設立したベンチャー企業。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー7階

代表者：代表取締役CEO 久米村 隼人

設立：2019年1月29日

電話番号：03-6822-5590（代表）

資本金：14億9,712万円（資本準備金含む）

事業内容 ：データプラットフォーム構築・運用支援事業、DX推進支援・運用支援事業、サステナブルデータビジネス事業

Webサイト https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

公式X https://twitter.com/datafluct(https://twitter.com/datafluct)

Facebook https://www.facebook.com/datafluct/(https://www.facebook.com/datafluct/)

本件に関するお問い合わせ

サービスの詳細・導入についてのご相談：https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

報道関係者からのお問い合わせ：pr@datafluct.com