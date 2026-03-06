【オンラインイベント】Web×IoT メイカーズチャレンジ PLUS の全国大会「2025年度 グランプリ決定戦」を 3/15(日) に開催！

一般社団法人 WebDINO Japan

ウェブ標準技術を使ったIoT開発を実践的に学べるスキルアップイベント「Web×IoT メイカーズチャレンジ PLUS」の各地ハッカソン最優秀賞受賞チームが集結する全国大会『2025年度 Web×IoT メイカーズチャレンジ PLUS グランプリ決定戦』を 2026 年 3 月 15 日 (日) にオンライン開催します。





主催は、本イベントのカリキュラム提供や後方支援を行う Web 標準・ICT 利活用人材育成地域連携協議会（主査：高木悟 ／ 事務局：一般社団法人 WebDINO Japan、東京都中央区、代表理事 瀧田佐登子）。今回の全国大会では、2025 年度 (2025 年 4 月 ～ 2026 年 3 月)に、Web×IoT メイカーズチャレンジ PLUS のハッカソンを開催した秋田・信州・三重・鳥取・岡山・徳島・香川・愛媛から代表チームが集まり、計 8 チームがハッカソンで制作した作品のプレゼンテーションを行います。発表後には、審査員投票と当日のオンライン見学者による人気投票により今年度のグランプリ作品を決定し、グランプリ受賞したチームには、総務省より国際戦略局長賞が授与される予定です。

見学参加は、事前申し込み制となります。本イベントにご関心をお持ちの多くの皆様のご見学・応援参加をお待ちしております。

開催概要

- 開催日時： 2026 年 3 月 15 日 (日) 13:00 ～ 15:30 (予定)- 開催場所： オンライン (Zoom ミーティング)- 参加費用： 無料- 主 催 ： Web標準・ICT利活用人材育成地域連携協議会 (WIMC PLUS 中央協議会)- 後 援 ： 総務省、W3C- 協 賛 ： 株式会社KDDIテクノロジー、サイオス株式会社、八洲物産株式会社、株式会社インターネットイニシアティブ- 詳細案内： https://webiotmakers.github.io/2025/grandprix/三重会場ハッカソン岡山会場ハッカソン秋田会場ハッカソン徳島会場ハッカソン信州会場ハッカソン鳥取会場ハッカソン愛媛会場ハッカソン香川会場ハッカソン

2025 年度 グランプリ決定戦出場チームと発表作品

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15499/table/13_1_1dea64ef1a75782d741b8ae0fd99fbc2.jpg?v=202603071251 ]

審査員

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15499/table/13_2_d95c8821d90a82dfc0e2ae5c648e250d.jpg?v=202603071251 ]詳細・お申し込み :https://webiotmakers.github.io/2025/grandprix/

Web×IoT メイカーズチャレンジ PLUS とは

Web×IoT メイカーズチャレンジ PLUS は、Web の標準技術やオープンソースソフトウェア活用についての理解を深めながら、IoT システム開発を実践的に学ぶスキルアップのためのイベントで、ハンズオン形式の事前講習会を受講した後、チームを組んで地域や身の回りの課題を解決するためのIoTシステムのアイデアを考え、講習会で学んだ技術を使って実際に試作制作 (プロトタイピング) を行うハッカソンを行うイベントです。

人材育成の手法としてハッカソンを取り入れ、初学者がハッカソン参加体験を通じてエンジニアとしての自信をつけるきっかけや、知識の共有、共同開発スキル、その後の自発的な学習意欲向上を目指しています。

また、従来は別レイヤーとされ開発者が分かれて担当してきた「ハードウェア」と「ソフトウェア」の垣根を超えたフルスタックなスキルを身につけられる点も特徴です。

本イベントは、2017 から 2020 年度まで総務省事業の一環として実施されたイベント「Web×IoT メイカーズチャレンジ」で得られたカリキュラムや運営手法などを継承し、現在は、地域の教育機関関係者や行政・企業等の有志から成る地域の運営委員会が各地のローカルイベントを個別に主催しています。

地域によってイベントの質や学習効果に差が生じないよう、カリキュラムやイベント運営上の基本方針は共通化してWeb×IoT メイカーズチャレンジ PLUS の実施を行っています。

イベント公式サイト :https://webiotmakers.github.io/2025/