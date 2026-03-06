九電ドローンサービス、ドローンスクールを開設

九電ドローンサービス株式会社

九電ドローンサービス株式会社（以下、ＱＤＳ）は、ドローン人材の育成を目的とした新サービスとして「九電ドローンアカデミー」を開設します。

本アカデミーの運営にあたっては、西部ガスホールディングス株式会社および西部ガステクノソリューション株式会社（以下、西部ガスグループ）と、講師対応などに関する協力覚書を締結しました。

「九電ドローンアカデミー」は、国家資格である無人航空機操縦士の取得を目的とした講習に加え、九電ドローンサービスが実務で培ってきた技術や現場の安全管理のノウハウなどを習得できる「QDS認定講習」を提供する予定です。あわせて、機体販売を含むドローンに関する総合的なサービス展開も行ってまいります。

西部ガスグループは、インフラ点検分野においてドローン活用の実務経験を重ねており、今回の連携により、そうした経験やノウハウを講習内容に反映することで、実務に直結したドローン人材の育成を目指します。

〔九電ドローンアカデミーの概要〕

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178959/table/2_1_159ffaa744e3c41000eb79a65a7eab6f.jpg?v=202603071251 ]

＊九電ドローンアカデミーに関するお問合せは、Webサイト「https://www.kyuden-drone.co.jp/academy」内のお問合せフォームまでお願いいたします。

■背景

電力・ガスをはじめとする社会インフラ分野では、設備の老朽化や人材不足の悩みを抱え、その解決策としてドローンを活用した点検・測量等のニーズが高まっています。ＱＤＳは、九州電力株式会社のドローン業務グループを母体に設立されました。2019年以降、電力インフラ現場における点検・測量・災害対応などで多くの実績を挙げてきました。2024年4月には九州電力の100％子会社として分社化され、ドローンを活用する事業分野の高度化と全国展開を進めています。

■連携の目的および内容

今回の連携は、ＱＤＳが運営する「九電ドローンアカデミー」において、西部ガスグループのドローン活用技術・ノウハウを活かし、講習内容の充実と円滑な運営を図ることを目的としています。両社が持つ強みを掛け合わせることで、より実践的な教育体制を構築し、今後拡大するドローンのニーズに的確に対応できる人材の育成を目指します。同時にドローンの活用を通じて、これまで難しかった社会課題の解決に貢献してまいります。

■今後の予定

今後は九州地場のインフラ企業にも参画を呼びかけ、現場に即したドローン操縦者育成の体制構築に注力していく予定です。

【九電ドローンサービス株式会社 代表取締役社長・本田 健一のコメント】

当社は、2019年から九州電力株式会社において、ドローンを活用した空撮、点検、測量等のサービスを提供してまいりました。電力インフラの現場で培った安全・安心を最優先する運用ノウハウを強みに、実務の最前線でドローンの利活用を進めてきました。

2024年4月の分社化以降は、ロボットやAI解析を活用した新たな点検サービスや自社開発ソフトの提供など、事業領域を拡大しています。今後は新たに開設する九電ドローンアカデミーを通じて、人材育成にも注力してまいります。本覚書に基づく西部ガスグループとの連携により、インフラ分野におけるドローンの安全かつ適切な利活用を一層推進し、安心・安全な社会の実現に貢献してまいります。

