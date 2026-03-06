ADIEU TRISTESSE×kazumi コラボレーションアイテムが3/6（金）より発売

株式会社ビギ

ADIEU TRISTESSEとモデルkazumiさんとのコラボレーションアイテムが発売。第四弾となる今回は、リバティプリント2柄から展開する、ワンピース、オールインワン、ブラウスがラインナップ。



顕花植物をストライプ状に、鉛筆とペンで綿密に手描きしたグラフィカルなデザインのガブリエラに、オリジナルでさし色を加えた〈Gabriella Flower ガブリエラ フラワー〉と、伝統的な手法のひとつ、ブロックプリントを体現し、古典的な小花柄を思い起させる〈Clio クリオ〉の別注カラー。

大小に凛々しく咲き誇る、麗らかな春のコレクション。

昨年発売したkazumiさんコラボワンピースからマイナーチェンジ。襟元に華奢な紐を付けて、ウエストの切り替え位置と袖付け位置も上げ、こなれ感を出しました。たっぷりととったボリュームが贅沢な、特別感のあるワンピースです。

DRESS \53,900

[ADIEU TRISTESSE×kazumi]

COLOR：blue (Gabriella Flower ), black (Clio)

SIZE：38, 40

ゆったりとしたシルエットが特徴のオールインワン。ウエストに紐を通しているので、シルエットを変えて着こなせます。フロントは着脱しやすいファスナー仕様に。リラックスして着られる一枚。

ALL-IN-ONE \47,300

[ADIEU TRISTESSE×kazumi]

COLOR：blue (Gabriella Flower), black (Clio)

SIZE：38, 40

切り替えからギャザーフレアをふんだんに入れた贅沢なボリューム感が魅力のブラウス。袖口の後ろ部分にゴムを入れ、袖丈の調整がしやすい便利なデザイン。前開きで羽織としても。

BLOUSE \31,900

[ADIEU TRISTESSE×kazumi]

COLOR：blue (Gabriella Flower ), black (Clio)

SIZE：38

kazumiさん特設サイト :https://x.gd/ypqbH

CREDIT

MODEL｜kazumi

PHOTOGRAPH｜YUTARO YAMANE

STYLING｜SANAMI OKAMOTO

HAIR & MAKE-UP｜YOKO YOSHIKAWA

kazumi / モデル

宝島社『リンネル』をはじめ、ファッション誌や広告で活躍するほか、コラボ商品も数多く手がける。YouTubeチャンネル「kazumi room」では、着回しやコーディネート企画が人気。韓国好きが高じて刊行した「わたしの週末ソウル」（宝島社）が好評発売中！（Instagram @kazumi0728）

【ストアキャンペーン情報】

3/6（金）-3/16（月）

10%OFFキャンペーン開催中。

対象商品が通常販売価格より10％OFFとなります。

また、店舗により、開催期間が異なります。お近くの店舗までお問合せください。

（＊ビギオンラインストアは、3/16（月）9:59までの開催となります）



