葛飾にパンダ健在！昭和40年代アイテムの復刻版「EDDIEパンダフィギュアコレクション」発売！

株式会社 いわい

株式会社いわい（本社：東京都葛飾区、代表：岩井英康）は、2026年3月上旬より「EDDIEパンダコレクションフィギュア」を発売します。当時のフィギュアの高さ比率で約1/2の約70mmの手の平コンパクトサイズで商品化。

昭和レトロブームの中、続々復刻シリーズを発売中！

株式会社いわいは創業80年以上のフィギュアメーカーです。昭和50年代までの葛飾は国内向け・海外向けに

「MADE IN 葛飾」で生産をしていました。当時発売されていたものをベースに現代トレンドに合うH70mmのサイズで復刻版の発売です。2026年1月末に上野動物園からパンダが居なくなり、パンダファンには寂しい限りですが、現代風のアースカーラー4色展開！

■メーカー希望小売価格：\1,100(税込)、ATBC-PVC製、対象年齢15歳以上

■4色ブラインドBOX展開（ホワイト・ゼニスブルー・ベイビーピンク・ピスタチオグリーン）

■販売チャンネル：ヴィレッジヴァンガード、ハンズ、昭和レトロイベント物販など（一部対象外店舗あり）

株式会社いわいについて

葛飾で創業80年以上を誇る老舗フィギュア・玩具メーカー

【会社概要】

社名：株式会社いわい

本社所在地：東京都葛飾区四つ木3-8-17

代表取締役：岩井英康

事業内容： フィギュア製造・販売、キャラクターグッズ、推活系ぬいぐるみOEM製造

設立： 1943年

HP：www.hello-iwai.com(https://www.hello-iwai.com/)

【お問い合わせ先】

tanaka@hello-iwai.com