【平和堂】第４回 「買ってCSA！」企画 開催中　～平和堂は、普段がお買い物ががん治療研究の応援につながるdeleteCの“CSA(カジュアルソーシャルアクション)”を推進します～

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、3月1日(日)から4月30日(木)まで、認定NPO法人deleteCの取り組みに賛同する約80社の協力企業とともに、平和堂でのお買い物ががん治療研究の応援になる「買ってCSA(カジュアルソーシャルアクション)！」企画を平和堂170店舗で実施しております。

平和堂は、「みんなの力で、がんを治せる病気にすること」を目指す認定NPO法人deleteC（デリート・シー）の活動に賛同し、2024年より「deleteC大作戦」に参加しています。またdeleteCが大切にしているSNSへの“投稿”や“買い物”など、普段の暮らしのなかで行う行動が、がん治療研究の応援(寄付)につながる身近なアクションになる「カジュアルソーシャルアクション(CSA)」の考えに基づき、平和堂での普段のお買い物がCSAになるとの思いから、2024年から対象商品の売り上げの一部をがん治療研究に寄付する「買ってCSA！」企画を定期的実施しています。

４回目の実施となる今回は、前回より約20社多い約80社の企業様にご協力いただき、約900アイテムを対象に「買ってCSA！」企画を開催します。これからも平和堂は、お取引先様とともに一人でも多くの方がdeleteCの活動を知りCSAに参加できるきっかけをつくるとともに、活動の啓発・普及を継続的にサポートしてまいります。

＜買ってCSA!企画概要＞

■対象店舗 ：平和堂 170店舗

■実施期間 ：2026年３月1日(日)～4月30日(木)

■対象商品 ：約900アイテム(食品、日用品、文具コーナーなど)

■協力企業 ：約80社（一例：日清食品、サントリー、江崎グリコ、ユニ・チャーム、コクヨなど）

■寄付方法 ：平和堂でお買い上げいただいた対象商品1つにつき1円を寄付します

■寄付先 ：認定NPO法人deleteC

＜カジュアルソーシャルアクション（CSA）について＞

「ふだんの暮らしの中でできることからはじめるかろやかなアクション」のことを指し、deleteCが大切にしている考え方です。

■deleteCウェブサイト https://www.delete-c.com/

＜参考＞

・平和堂は「deleteC大作戦2025」に参加します

https://www.heiwado.jp/assets/img/news/2025/pdf/0901_deletec.pdf

＜注意事項＞

■当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

■当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

■都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上