【ご回答特典あり】「2026年度以降に向けた障害者採用の計画に関するアンケート」にご協力をお願いします

障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:進藤均)は、「2026年度以降に向けた障害者採用の計画に関するアンケート」を実施いたします。

■アンケートURL

https://info.atgp.jp/questionnaire_employer_2026(https://info.atgp.jp/questionnaire_employer_2026)

2026年7月に法定雇用率が2.7％に引き上げられます。

こうした法改正により、障害者雇用を取り巻く状況はさらに変化していくと予測されます。

ぜひ、アンケートで障害者雇用に関する貴社の現状や展望をお聞かせください。

ご回答をいただいた場合、「2.7%時代の障害者雇用見直しガイド・採用事例集」をダウンロードいただけます。

何卒ご協力のほど、宜しくお願いいたします。



■調査期間：

2026年2月25日～2026年3月25日（ご回答締切：2025年3月25日23：59）

■目的：

本アンケートは、企業様のニーズ調査・適切なご支援のために実施しております。

■個人情報の取扱いについて：

結果については、個社の識別ができないよう集計・加工処理を行ったうえで、

後日弊社メールマガジンなどを通じて公表させていただく可能性がございます。

ご回答内容により、担当者よりご連絡をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

■本アンケートおよびサービスに関するお問合わせ先

株式会社ゼネラルパートナーズ コンタクトセンター 採用計画アンケート事務局

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp

【Web】https://www.atgp.jp/employer

■メディアの方のお問い合わせ先

株式会社ゼネラルパートナーズ 担当:広報室 戸田

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

TEL:080-3004-6108(受付時間:平日10:00-17:00)

Mail:media-pr@generalpartners.co.jp

≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫

障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障 害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は10,000人以上に 及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。

会社名 ：株式会社ゼネラルパートナーズ

本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

代表者 ：代表取締役社長 進藤 均

設立日 ：2003 年 4 月

URL：http://www.generalpartners.co.jp/

業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など

※talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！

https://www.talent-book.jp/generalpartners