全国15店舗目、マシンピラティス「Repilates（リピラティス）よ四日市泊店」！イオンタウン四日市泊に 6月 グランドオープン

repilates株式会社理学療法の知見を活かし、「姿勢」「痛み」「体の使い方」などの根本改善をテーマに首都圏・東海エリアに展開していたマシンピラティススタジオRepilates株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 岸本祐輔）が、三重に初出店。2026年6月三重県「イオンタウン四日市泊店」を新規オープン。初めての方でも安心して通える“専門性の高い女性のためのマシンピラティス”を提供します。

“はじめて”に寄り添う導入プログラムで、ピラティスをライフスタイルに。

Repilatesでは、リフォーマーをはじめ数種類のマシンを使用したグループレッスンを提供しています。姿勢習慣を整えるためには、単に運動量を増やすだけではなく、自分の体の状態を正しく知り、正しい使い方を理解することが重要です。

そのため、Repilatesでは導入段階でのオリエンテーションを重視。

・現在の姿勢バランスの確認

・呼吸と体幹の連動の理解

・日常動作のクセの把握

・マシンの安全な使い方の習得

ピラティス未経験の方でも、安心してスタートできる環境を整えることで、“一時的な運動”ではなく“続けられる習慣”へとつなげています。

【先行100名】姿勢診断＆マシンレッスン付き内覧会のご予約はこちら(https://liff.line.me/1661515443-96vd54aY/landing?follow=%40627cxeuz&lp=TMhzXk&liff_id=1661515443-96vd54aY)

【5/9(土)~ 5/31(土)の先行入会が一番がお得！！】

2026年4月4日～1９日からスタジオ見学&無料体験付きの内覧会を開催いたします。

・お得にマシンピラティスを始めたい

・通ってみたいけど勇気が出ない

・お友達と通ってみたい

是非手ぶらで内覧会にお越しください。

ご入会にあたり特典をご用意してお待ちしております。

内覧会期間中にご来場された方には、嬉しい特典もご用意しました。マシンピラティスクラスには必要な専用ソックスは、全５色からお選びいただけます。

広々とした少人数制スタジオだから、周りを気にせずに集中して動いていけます。

「Repilates イオンタウン仙台泉大沢」概要

場 所：〒510-0883

三重県四日市市泊小柳町4-5-1

イオンタウン四日市泊

アクセス：四日市あすなろう鉄道 泊駅 徒歩約5分

駐車場：有

内覧会開催日時：2026年５月９日(土)～５月３１日(日)

参加費用：無料

台数：1０台

◆女性の正しい“姿勢習慣”を提案するマシンピラティス「Repilates」、三重県に初出店 ◆

Repilatesは、理学療法士監修による独自プログラムを導入し、姿勢改善・機能改善・慢性不調の緩和を目的とした“カラダリメイク専門スタジオ”です。

単なる運動ではなく、正しい体の使い方を再学習することで、日常に根づく「姿勢習慣」を提案。体の土台から整えるアプローチを強みとしています。

現在、首都圏・東海エリアを中心に出店を加速しており、2026年５月には東北初となるイオンモール仙台泉大沢店をオープン。全国展開をさらに推進してまいります。

全店舗少人数クラス開催だから、インストラクターが1人1人の体を見ながらレッスンを進めます。「体が硬い」「運動が苦手」な方でも無理なく安心して始められます。

■Repilatesが選ばれる3つの理由

Reason １

“はじめて”に寄り添うオリエンテーションクラス

マシンピラティスは、ただマシンに乗って動くのではなく「自分の体を正しく扱う」ことが姿勢改善への近道になります。

Repilatesでは、通常プログラムとは別に、姿勢の土台となる骨盤コントロールや胸式呼吸などピラティスの基礎を何度でも丁寧に確認できるオリエンテーションクラスを用意しています。

初めての方はもちろん経験者のリピートも多く、呼吸・姿勢・動きのつながりを整え、“動ける体”を育てていきます。

★内覧会キャンペーン★

内覧会期間中にお申し込みの方に限り、１レッスン5,000円のオリエンテーションクラスを、【回数無制限受け放題】で提供いたします。

Reason ２

豊富なマシンと、充実したクラスバリエーション

スタジオ内は、リフォーマーと呼ばれるピラティスマシン1０台に加え、チェア、TRX、スパインコレクター、フォームローラー、ハーフバランスボールなどの大小様々なピラティス専用器具を完備。

素材や部品にまで拘り、最高級ランクの木材であるメープル材や、ドイツ製のベアリングなどを使用し、耐久性やしなやかさを実現した当社オリジナルのマシンを用意しています。

様々なマシンのクラスがあることで、一人一人が持つあらゆる身体のお悩みを解決、飽きないクラスバリエーションを実現します。

Reason ３

通いやすさ×継続しやすさ

「予約が取れない」「気軽にいけない」と体が変わる前に辞めてしまう方が多くいらっしゃいます。

Repilate四日市泊店はイオンタウン内にあり、お買い物のついでに通えるため、家事や育児の合間の“自分時間”にぴったり。

1クラス50分と短時間でもリフレッシュしながら健康づくりが可能です。

朝から夜までレッスンを開催し、直前予約にも対応。

無理なく継続できる環境を整えています。

マシン体験付き内覧会／先行入会イベントの予約はこちら(https://liff.line.me/1661515443-96vd54aY/landing?follow=%40627cxeuz&lp=TMhzXk&liff_id=1661515443-96vd54aY)

■Repilatesブランドメッセージ

ピラティスは、美容やボディメイクのためだけのものではありません。

Repilatesが提案するのは、“正しく動ける体”へと導く”カラダリメイク”

姿勢や呼吸、動きの質を整え、日常に自然と続く「姿勢習慣」を育てていきます。。

私たちは、専門性と寄り添いを大切にしながら、地域の皆さまの暮らしを支えるスタジオを目指しています。

■「Repilates株式会社」について

商号：repilates株式会社

代表者 ：岸本 祐輔

所在地：東京都豊島区西池袋三丁目22番9号 １F パークアクシス池袋

業種：ピラティススタジオ

ホームページ：https://repilates.jp

Mail：info@repilates.jp