【新潟工科大×アップデート】学生の声から生まれた次世代「女子学生専用アパート」完成見学会を3/17より3日間限定開催

新潟工科大学女子学生専用アパート完成イメージ



株式会社アップデート（本社：新潟県見附市、代表取締役：原山長之）は、新潟工科大学（所在地：新潟県柏崎市）との産学連携により建築を進めていた「女子学生専用アパート」が竣工したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、「理工学分野で学ぶ女性が安心して学業に専念できる環境を提供したい」という想いから、昨年秋に同大学と覚書を締結しスタートしました。現役学生との意見交換会を通じてリアルな要望を集め、間取りや設備に直接反映させています。

この度、高い環境性能と防犯性を備えた次世代のアパートモデルとして、賃貸経営をご検討の方、不動産会社様、金融機関様、およびメディア関係者様を対象とした「完成見学会」を2026年3月17日（火）より3日間限定で開催いたします。

■女子学生の声を反映した「次世代型アパート」3つの特徴

【調印式】左：学校法人新潟工科大学 理事長 大倉正寿 右：株式会社アップデート 代表取締役 原山長之新潟工科大学現役学生と弊社社員による意見交換会

1. 優れた環境・断熱性能（光熱費削減・ソーラー活用）

入居者の光熱費負担への配慮と、非常時の備えの観点から、壁面太陽光発電と蓄電池（非常用電源）を導入しています。あわせて、断熱仕様としてUA値0.25以下（断熱性能等級7相当）を目標とした二重断熱工法を採用し、セルローズファイバー断熱材を用いることで、居住時の快適性にも配慮しました。

2. 入居者の安全と利便性を極めた「防犯・スマート設備」

初めての一人暮らしでも安心できるよう、防犯カメラを内外合わせて4台設置。エントランスのオートロックに加え、各居室の玄関ドアにもカードキーを採用し、カメラ付きインターフォンと連動したダブル映像チェック機能を備えています。さらに、外出先からスマートフォンで遠隔操作できるエアコンや照明、無料のフリーWi-Fiを完備し、圧倒的な安全性を誇ります。

3. 学生の「欲しい」を形にした、選ばれる空間デザイン

入居者が自由に好きな壁紙を張ったり棚を取り付けたりできる「DIYスペース」を完備。学生のアイデアを直接サポート（工具貸出など）します。また、水回りはトイレ、ユニットバス、洗面脱衣室を完全に独立させ、衛生的で広々と生活できる女性のニーズに寄り添った設計です。

■ 完成見学会 開催概要

対象：アパート経営をご検討の方、不動産会社様、金融機関様、メディア関係者様

日程：

3月17日（火） 10:00～16:30

3月18日（水） 10:00～11:30 / 13:30～16:30

3月19日（木） 10:00～11:30

場所：新潟県柏崎市内

※詳細な所在地につきましては、防犯および近隣への配慮のため、お問い合わせいただいた方に個別にお伝えいたします。

【ご見学・取材に関するお問い合わせ先】

株式会社アップデート 担当：酒井

【TEL】0258-94-4756

【MAIL】k-sakai@plushome.net

【会社概要】

株式会社アップデート

〒940-2106 新潟県長岡市古正寺2丁目7番地

【WEB】https://update-groups.com/