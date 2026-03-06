ふくや『味のめんたいマヨ』が累計販売100万本を突破
株式会社ふくや
株式会社ふくや（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：川原武浩）が、2021年に発売した「味のめんたいマヨ」が累計販売数100万本（※）を突破しました。明太子メーカーならではの味わいと、トーストやパスタ、サラダなど幅広いメニューに活用できる手軽さが評価されています。忙しい日の食卓でも、かけるだけ・和えるだけで味が決まる利便性から、数ある明太マヨ商品の中でも定番商品として販売を伸ばしています。（※）2025年12月31日時点の累計販売数。
＜選ばれる理由＞ 明太子メーカーならではの“漬込みだれ”を使用
日本で初めて明太子を製造販売したふくや。その明太子製造時に使用する“漬込みだれ”を約10％配合しています。実際の明太子づくりに使用する漬込みだれを加えることでマヨネーズのまろやかさの中に、本格的なピリ辛が際立つ独自の味わいを実現しました。
＜選ばれる理由＞日常メニューが手軽にアレンジ可能
トーストやパスタ、サラダといった日常の一品が、これ一本でお手軽な「楽うまメニュー」に早変わりします。
＜メディア情報＞
2026年3月4日放送のTBS「世界くらべてみたら」にて、日本が誇るソース・調味料10商品の一つとして紹介されました。
＜商品詳細＞
味のめんたいマヨ 220g
商品ページ：https://www.fukuya.com/product/item2660/
発売日：2021年5月20日
チャネル：直営店舗／通信販売／卸販売
価格：540円（税込）
内容量：220g
賞味期限：常温240日
※卸販売では100g（400円・税込）規格も展開しています。
＜会社概要＞
本社所在地： 〒810-8629 福岡市博多区中洲2-6-10
創業： 1948年10月5日
代表者： 代表取締役社長 川原 武浩
事業内容： 味の明太子の製造・販売、各種食料品の卸・小売
URL： https://www.fukuya.com