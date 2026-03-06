【WICKED × Casselini】映画『ウィキッド 永遠の約束』3/6公開記念スペシャルコラボアイテムの発売がスタート！

株式会社キャセリーニ

バッグやアクセサリーをはじめとしたレディス服飾雑貨の製造や卸をしている株式会社キャセリーニ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:北方靖人）が運営する「Casselini(キャセリーニ)」は、世界中で社会現象を巻き起こし、ブロードウェイミュージカルの映画化作品として、全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた『WICKED（ウィキッド）』とのコラボレーションアイテム第二弾を「CASSELINI原宿店」および公式オンラインショッピングストア「CASSELINI ONLINE」にて発売します。

【映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観をモチーフにしたコラボレーションアイテム】

●【WICKED× Casselini】フォトコラージュトート 全3種類 各6,600円（税込）

●【WICKED× Casselini】ビーズチャームポーチ 全2種類 各5,940円（税込）

●【WICKED× Casselini】ワンハンドルフォトバッグ 全2種類 各7,700円（税込）

●【WICKED× Casselini】フォトコラージュポーチ 全3種類 各4,400円（税込）

『WICKED』の印象的なムービーフォトを大胆に落とし込んだトートバッグ。Casseliniらしいヴィンテージ感のある柄を組み合わせ、淡い配色で幻想的な世界観を表現しました。裏面にはロゴをさりげなくあしらい、デイリーにも使いやすいデザインに仕上げています。

品番：269-600501

価格：\6,600（税込）

カラー：ブルー/ピンク/ブラック

『WICKED』のロゴを刺繍であしらった、ハート型のチャームポーチ。エルファバとグリンダをイメージしたカラーのビーズとカラビナつき。イヤホンやリップなどの小物を入れて、バッグに付けるだけでアクセントになります。

品番：269-600602

価格：\5,940（税込）

カラー：ピンク/ブラック

映画のワンシーンを全面にプリントした中綿入りのワンハンドルバッグ。前後で違うフォトをプリントしてあるので気分で持つ画面を変える事もできます。

品番：269-600502

価格：\7,700（税込）

カラー：ピンク/ブラック

『WICKED』の印象的なムービーフォトを大胆に落とし込んだポーチ。Casseliniらしいヴィンテージ感のある柄を組み合わせ、淡い配色で幻想的な世界観を表現しました。内側ポケット付きで、デイリーに使いやすい仕様です。同じ柄のトートバッグとセットでの使用もおすすめ。

品番：269-600601

価格：\4,400（税込）

カラー：ブルー/ピンク/ブラック

『ウィキッド 永遠の約束』

世界中で社会現象を巻き起こし、ブロードウェイミュージカルの映画化作品として、全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた『ウィキッドふたりの魔女』。

第97回アカデミー賞では作品賞を含む10部門にノミネートされ、衣装デザイン賞と美術賞を受賞した感動作が、ついにフィナーレを迎える。再びメガホンを取るのは、数々の受賞歴を誇るジョン・M・チュウ監督。

そして、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了したシンシア・エリヴォとアリアナ・ グランデをはじめ、豪華キャストが再集結する。

互いを想いながらも、正反対の道へと駆り立てられていく“ふたりの魔女”。共に笑い、時にすれ違い、 傷つき――彼女たちは、自らの選択に答えを出す。

魔法と幻想に満ちたオズの国に、私たちが生きる世界の姿を映し出す『ウィキッド』。あなたの“これから” を変えていく体験が、映画館で待っている。

公式サイト：https://wicked-movie.jp/

Casselini(キャセリーニ)

“Be myself / with playful”



ただ"かわいい"だけじゃない、いくつものテイストを取り入れたミックススタイル。

わたしらしさをつくるもの。

ころころと変わる毎日の気分に寄り添える小物を提案します。

Casselin（キャセリーニ）インフォメーション

公式オンラインサイト

https://www.casselini-online.com/casselini/

Instagram

https://www.instagram.com/casselini_official/

X

https://x.com/CASSELINI_JP

TikTok

https://www.tiktok.com/@casselini_official

CASSELINI原宿店

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前５丁目２７－８

CASSELINI原宿店Instagram

https://www.instagram.com/casselini_shop/

【ライセンスに関する問い合わせ】

株式会社foundation

住所：東京都渋谷区南平台町17-6 4 階

本商品は、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社と株式会社foundation

との契約により、株式会社キャセリーニが販売するものです。