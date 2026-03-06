さとうきびからできたアップサイクル素材でサステナブルに auシカ！とゴーディーのコラボタオルを数量限定発売

沖縄セルラー電話株式会社

地元に全力！沖縄セルラーは、プロバスケットボールチーム 琉球ゴールデンキングスとコラボレーションしたグッズを数量限定で販売いたします。

一部店舗とECサイト沖縄CLIPマルシェで販売するほか、3月8日（日）vs 島根スサノオマジック戦来場者限定で沖縄サントリーアリーナ セルラーブース内でもご購入いただけます。

■商品イメージ

■商品説明

沖縄セルラーの公式キャラクターauシカ！と、琉球ゴールデンキングスの公式マスコットキャラクターゴーディーの限定コラボデザインを使用し、シンプルかつアメリカンPOPなカラーリングで、日常でも使いやすいコラボグッズです。

■タオルの原料「バガス」とは

サトウキビを搾って砂糖汁を取り出した後に残る繊維（搾りかす）のことです。バガスは、燃料や堆肥として活用できるほか、パルプとして紙製品や包装材、食品容器として二次利用されています。

■バガス繊維を含んだ紙糸×綿タオルのすごさ

１.吸水性が抜群で、乾きが早い

紙糸内部に微妙な空隙が多いため、吸水スピードが速く、放湿性が高いため乾きも早いです。

２.天然の抗菌・防臭性

バガス繊維・紙糸共に、雑菌が繁殖しにくく、臭いが残りにくいという特徴があります。

３.肌あたりが優しい

表面は綿素材のため、フワッと快適で優しい肌あたりです。

■販売概要

販売期間：2026年3月８日（日）～数量限定のため、なくなり次第終了となります。

販売金額：3,980円（税込）

■販売場所

１.オンライン：沖縄CLIPマルシェ

URL：沖縄CLIPマルシェ / TOPページ(https://marche.okinawaclip.com/)

２.直営ショップ：au Style NAHA（パレットくもじ7階）

３.試合会場：沖縄サントリーアリーナ内 セルラーブース

※試合会場内では観戦チケットをお持ちの方のみご購入いただけます。

■提供ECサイト 沖縄CLIPマルシェ

沖縄ならではの特産品や工芸品、グルメを“作り手の想いとともに届ける”オンライン通販サイトです。旬のフルーツ、島の食材を使った加工品、泡盛、スイーツ、琉球ガラス、やちむんなど700点以上の沖縄の逸品が揃っており、商品の開発

ストーリーや作り手の想いを美しい写真とともに発信しています。各地域や生産者と連携した、ここでしか購入できないオリジナル商品も取り扱っており、沖縄の生産者・工房など地元のものづくりを応援しています。

■担当者紹介

ビジネスデザイン本部 アグリ＆マルシェ事業部 マルシェグループ 當間 佳奈

「沖縄の“いいもの”を世界へ届ける」ことをミッションに、沖縄素材を活用した商品開発や、沖縄CLIPマルシェのバイヤー・編集者を担当。自身も琉球ゴールデンキングスのファンであり、沖縄を応援する想いをもっと広げたいという気持ちから、今回のコラボタオルの開発に至った。

■会社概要

沖縄セルラー電話株式会社

代表取締役社長：宮倉 康彰

本社所在地：沖縄県那覇市松山一丁目二番一号

沖縄県を事業基盤とする総合通信事業者です。県民の暮らしと地域社会を支えるインフラを提供しています。通信事業に加え、ヘルスケア・教育・観光など新たな事業への参画を通じて、沖縄ならではの価値創出と地域活性化に積極的に取り組んでいます。

「地元に全力！」という想いのもと、これからも沖縄に根ざし、信頼され続ける企業を目指してまいります。

※1 令和6/7年期さとうきび及び甘しゃ糖生産実績（沖縄県農林水産部）から抜粋