NANKAI NEXT Ventures（南海電鉄CVC）、株式会社ATOMicaに出資実行
NANKAI NEXT Ventures株式会社（南海電気鉄道株式会社のコーポレートベンチャーキャピタル、以下「当社」）は、株式会社ATOMica（宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生・南原 一輝、以下「ATOMica」、読み：アトミカ）への出資を実行しましたので、お知らせします。
当社は、ATOMicaの事業拡大とさらなる成長に向け伴走するとともに、今後も新たな産業と事業の創造に挑戦する有望なスタートアップへの投資を積極的に行ってまいります。
新規出資のお知らせ
ATOMicaは、「頼り頼られる関係性を増やす。」をミッションに掲げ、多種多様な場とコミュニティの企画・運営を通じて共創を持続的に生み出すソーシャルコワーキング(R)事業を基軸とするスタートアップです。その他、施設や地域を越えて全国各地の人・企業・地域を結ぶキャリアプログラム「Coyage（コヤージュ）」や、国内最大級のカスタマーサクセスコミュニティを抱えるCS特化型BPO事業「KOMMONS（コモンズ）」など、全国の場とコミュニティを有機的に結び合わせながら持続的な価値を創出する各種プラットフォーム事業を展開しています。
本件の詳細は、ATOMicaのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000162.000045593.html)をご覧ください。
＜株式会社ATOMicaの概要＞
会社名： 株式会社ATOMica
所在地： 宮崎本社 宮崎県宮崎市橘通西3丁目10番32号 宮崎ナナイロ東館 8階
東京オフィス 東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階
THE E.A.S.T. 日本橋一丁目
代表者： 代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝
URL： https://atomica.co.jp/
＜NANKAI NEXT Ventures株式会社の概要＞
会社名： NANKAI NEXT Ventures株式会社
所在地： 大阪市中央区難波5-1-60 WeWorkなんばスカイオ内
代表者： 代表取締役社長 古山 邦彦
事業内容： ・革新的なテクノロジーやソリューションにより高い成長性と収益性の
ポテンシャルを有する事業モデルの探索
・上記事業モデルの実現に向け、新たな産業と事業の創造に挑戦する
有望なスタートアップへの出資
投資ステージ：全ステージ（アーリーステージに注力）
公式note： https://note.com/nankai_cvc
＜本件に関する問い合わせ＞
NANKAI NEXT Ventures株式会社 contact_nnv@nankai.co.jp