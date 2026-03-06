知多半島発クラフトコーラ「知多コーラ」より“すぐ飲める”RTDタイプが新登場

知多コーラ

愛知県知多半島発のクラフトコーラブランド「知多コーラ」（本社:愛知県大府市 代表:磯村優太）は、2026年3月13日(金)にすぐ飲める知多コーラ RTD（Ready To Drink）タイプを発売いたします。また発売に合わせ、地元出身アーティストとコラボレーションしたイメージ動画を公開いたします。

「知多コーラ」は、知多半島の素材を生かした爽やかな味わいが特徴のクラフトコーラブランドです。本年3月、瓶を開けてすぐに楽しめるRTDタイプが新登場します。

RTD化にあたり、フレンチの山内賢一郎シェフに監修いただき、柑橘の爽快感はそのままに、スパイスの配合を見直し、より深みとキレのある味わいへと進化しました。香り高いスパイスの刺激と、知多半島産柑橘のフレッシュな酸味が調和した、飲みごたえのあるクラフトコーラに仕上がっています。

気軽に楽しめるだけでなく、“ちょっと特別な一杯”としてもお楽しみいただけます。

発売日：2026年3月13日(金)

内容量：200mL

価格：594円(税込)

想定販売場所：公式オンラインショップ、知多半島内の各種ショップ、およびその他地域の取扱店舗にて順次展開予定

■イメージ動画について

今回の発売を記念し、音楽・映像・デザインそれぞれのこだわりを詰め込んだイメージ動画を制作しました。

映像には、名古屋を拠点に活動する半田市出身シンガーソングライター Katie Ford（ケイティ・フォード）さんが出演。ご本人の楽曲も使用しています。

本イメージ動画は、知多コーラ公式InstagramをはじめとしたSNSや各種オンライン媒体にて順次発信予定です。

■楽曲について

イメージ動画で使用している楽曲は、Katie Ford × TsuruSwingによるコラボ曲「Buzzin」です。80年代ポップスやディスコの要素にフィルターハウスのエッセンスを加えた一曲で、クラフトコーラの爽快感を映像とともに引き立てています。

出演アーティスト紹介

■Katie Ford（ケイティ・フォード）

名古屋を拠点に活動する、半田市出身のシンガーソングライター。

14歳から洋楽のギター弾き語りを始め、16歳でオーストラリアから帰国後、本格的に音楽活動をスタート。

18歳で1stアルバム『sunrise』をリリースし、翌19歳にはEP『These Days』を発表。

2021年には「FIRST TAKE STAGE」オーディションにて、約5,000組の中からセミファイナリスト14組に選出された。

また、トラックメーカーとのコラボレーションにも積極的で、2022年に「Before you leave」、2023年に「Pretend」「Lucky」をデジタル配信。2024年からはバンド「Sad Happy Birthdays」も始動している。

ライブや音楽活動に加え、地元ケーブルテレビ番組「ちたぴくす」ではレポーターとして出演し、ラジオ局「メディアスエフエム」ではパーソナリティとして番組を担当。

そのほか、あいち銀行のCMソングや、レクサス長良のPR動画への出演など、幅広い分野で活躍中。

■TsuruSwing（Toshiyuki Tsuruha）

サウンドクリエーターとしてゲーム、CM音楽、企業用BGMなど多岐にわたる音楽制作を手がける。

avex「HouseNation」など数々のダンスコンピレーションに参加し、倖田來未さんをはじめ多くのアーティスト作品のアレンジ・リミックスも手がける。

2024年には、世界のTop DJとして知られ“メロディックハウスの女王”と称されるNora En Pureが主宰するスイスのレーベル Purified Records から、自身のオリジナル曲「Okutama」をリリース。日本人では数少ないメロディックハウス・クリエイターとして、国内外から注目を集めている。

■山内賢一郎

名古屋が誇る卓越な名匠であるオーナーシェフの山内は、精巧な技術と独創的なアプローチを駆使し、グローバルな舞台で活躍しています。

また世界中のシェフたちと深い交流を築き、名古屋の食材や文化を世界に誇りとして伝えている為に、年に数回、国内外での驚きに満ちたポップアップイベントも成功裡に開催して美食家たちを喜ばせています。

■今後の取り組みについて

今後も知多コーラは、知多半島の素材の魅力を大切にしながら、地域の魅力をより多くの方に発信していきます。

■会社概要

会社名： 知多コーラ

代表者： 磯村 優太

所在地： 愛知県大府市長根町5-11-13

事業内容： クラフトコーラその他食品の企画・販売

公式サイト： https://chitacola.com

Instagram： https://www.instagram.com/chita_cola

問い合わせ先： info@chitacola.com