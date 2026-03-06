サッカー日本代表GK・早川友基選手が「スーパー麺」オフィシャルアスリートパートナーに就任インタビュームービー＆リカバリーレシピ公開

東洋レコーディング株式会社

東洋レコーディング株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：佐藤公彦）は、玄米をまるごと使用したグルテンフリーヌードル「スーパー麺」のオフィシャルアスリートパートナーとして、サッカー日本代表GK 早川友基選手が就任することを発表いたします。

あわせて、早川選手によるインタビュームービーおよびオリジナルリカバリーレシピ企画を公開いたします。

インタビューでは、2025年Jリーグ最優秀選手賞を受賞したシーズンを支えた食生活や習慣や、FIFAワールドカップ2026に向けた意気込みを語っています。

就任背景

当社は、「挑戦し続ける身体を支えるブランド」として、早川友基選手をオフィシャルアスリートパートナーに迎えます。

日本代表として世界の舞台に挑む早川選手の姿勢と、「主食から身体を支える」という当社の理念が一致し、本パートナーシップが実現しました。

今後、欧米を中心とした海外展開も視野に入れる中で、“世界に挑むアスリート × 世界へ挑むブランド”としてストーリーを共創してまいります。

本起用は単なる広告契約ではなく、挑戦を体現する存在とともにブランド価値を発信する取り組みです。

スーパー麺は、挑戦するすべての人の毎日を、食から支えてまいります。

早川友基(はやかわ ともき)



1999年3月3日生まれ、神奈川県相模原市出身。ポジションはゴールキーパー（GK）。明治大学を経て2021年に鹿島アントラーズへ入団。

2022年にJリーグ初出場。2023年より正GKとしてリーグ全試合フル出場を達成。2024年には背番号1を背負い、2シーズン連続フル出場を記録しました。

2025年には月間ベストセーブ賞を4度受賞し、チームの9年ぶりのタイトル獲得に貢献。同年のJリーグアウォーズにて最優秀選手賞（MVP）を受賞しました。

さらに2025年7月には日本代表に初選出され、A代表デビュー。2026年開催予定のFIFAワールドカップメンバー入りを目指し挑戦を続けています。

早川友基のインタビュームービー公開

早川友基

早川選手インタビュームービー「スーパー麺！一問一答」

早川友基選手によるショート動画企画「スーパー麺！一問一答」を2026年3月6日（金）正午12時よりスーパー麺公式SNSおよび公式YouTubeにて公開いたします。

本動画では、「スーパー麺のアスリート視点で感じた“本当に良いポイント”」や「グルテンフリー／アレルゲンフリー／無添加という特長への評価」 など、アスリート視点で商品の特徴やグルテンフリーへのこだわりを語っています。

また、「誰かに作ってあげたことはありますか？」「スーパー麺を使ってどのようなお料理をされましたか？」などプライベートについても触れています。

さらに「2025年Jリーグ最優秀選手賞を獲得した昨シーズンからの好調の要因」や「6月に控えたFIFAワールドカップ2026への意気込み」なども明かしています。

トップアスリートの等身大の言葉を通じて、スーパー麺の魅力と活用シーンを伝えるコンテンツとなっています。

動画概要

名称：早川選手インタビュームービー「スーパー麺！一問一答」

公開日時：2026年3月6日（金）正午12時

公開先：スーパー麺公式YouTubeチャンネル

URL

公式YouTube：https://www.youtube.com/@supermen_japan

Instagram：https://www.instagram.com/supermen_japan/

X：https://x.com/supermen_jp/

【ショート動画シリーズ「スーパー麺！一問一答」】動画内容

Q:スーパー麺を以前から知っていたか

早川選手：「知ってました。自分の体に取り込むものっていうのに対しては気を遣っていたので。」

Q:アスリートの視点から見て、スーパー麺はどのような商品だと感じますか？

早川選手：「グルテンフリー、アレルゲンフリー、無添加ということで、体に気を遣うアスリートだけでなく、子どもから大人まで、安心して食べることができる商品だと思います。それに加えて、色々なレシピに活用できて美味しく食べられるのがすごくいいところだと思っています。 」

Q:遠征やアウェイ試合での活用イメージ

早川選手：「アウェーの試合の前泊や海外での試合も今後増えていくと思うんですけど、その中で場所を問わず簡単に取り入れることができると思いますし。それ以外の時でも、あっという間に作れてしまうので、すごくいいところかなと思ってます。 」

Q:早川選手が考案した「リカバリートマトスーパー麺～試合後の身体を整える一杯～」は、どのようなことを意識して考案しましたか？

早川選手：「試合後は、体が重くなったり、疲労で食べれなかったりする時があるのですが、そのような時もサクッと食べれるように意識しました。また、自分はイタリアンが結構好きなんで、そういったアレンジをしながら食べれるレシピとなっています。 」

Q:誰かに作ってあげたことはありますか？

早川選手：「いえ、実はまだ誰にも作っていないんです（笑）。今後は家族や友人に振る舞えるように、料理の腕も上げていきたいと思っています。」

Q:スーパー麺を使ってどのようなお料理をされましたか？

早川選手：「キムチ鍋の「シメ」として使わせてもらいました。60秒であっという間に完成しますし、のどごしも非常に良かったです。」

Q:Jリーグ2025年MVPを獲得された昨シーズンから好調なパフォーマンスが続いていますが、秘訣はありますか？

早川選手：「練習の取り組む内容や、より細かいディテールにこだわって行くところは意識しています。実際に練習で意識したことを試合で発揮するという成功体験や、「もっとこう改善していこう」ということが明確にやれていると思うので、その結果が良いパフォーマンスに繋がっていると思います。」

Q:今シーズンは海外リーグに合わせるためのシーズン移行期間で、イレギュラーなシーズンですが、意識していることはありますか？

早川選手：「90分で決着がつかない場合はPK戦になるため、キーパーとしてはより注目される機会が増えたと感じています。もちろん90分で勝ち切ることにフォーカスしていますが、もしPK戦になっても、自分がシュートを止めてチームを勝たせる存在になっていきたいですね。」

Q:今年開催されるワールドカップに向けて、意気込みをお願いします。

早川選手：「自分はまだまだチャレンジャーの立場なので、代表メンバーに入っていくためには、日頃の試合での結果が何よりも重要になります。怪我なく、しっかりと良いパフォーマンスを継続していくことが非常に重要になっていくと思ってます。」

Q:最後に、スーパー麺に興味を持ってくださった方々へメッセージをお願いします。

早川選手：「本当に気軽にお手頃に手にとって作れる商品なので、実際に作っていただいて体感してほしいなと思います。一緒に「スーパー麺ライフ」を送りましょう！」

早川友基のリカバリーレシピ公開！

早川選手考案のオリジナルリカバリーレシピ「リカバリートマトスーパー麺～試合後の身体を整える一杯～」をスーパー麺公式サイトにて公開いたします。

■スーパー麺公式サイト：https://supermen.jp/(https://supermen.jp/)

リカバリートマトスーパー麺

～試合後の身体を整える一杯～

リカバリートマトスーパー麺スーパートマトソース

～材料～

スーパー麺細麺）…1玉

スーパートマトソース…120g

鶏むね肉（皮なし）…100g

ブロッコリー …50g

オリーブオイル …小さじ1

にんにく（みじん）…少量

塩 …少々

黒胡椒 …少々

【仕上げ】

粉チーズ 少量

バジル

～作り方～

１. 鶏むね肉に塩を振り、フライパンで焼いて火を通し、焼目がついたら一度取り除く。

２. 別鍋でスーパー麺を茹でる。

３. フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れ、香りを出す

４.スーパートマトソースを加えて軽く温め、ブロッコリーを入れ、火を通す。

５. 茹でた麺と、鶏むね肉を加えて絡める。

６. 器に盛り付け、粉チーズとバジルを添えたら完成。

スーパー麺とは

「スーパー麺」は、玄米をまるごと使った次世代のグルテンフリーヌードルです。

たった60秒の茹で時間でモチモチとした生麺食感を実現。常温で1年間保存できる手軽さと、高い栄養価を両立しています。

原材料は国産玄米とでん粉のみ。添加物や保存料は一切使用せず、玄米由来のミネラルをしっかり含むヘルシー設計です。

遅延性小麦アレルギーが判明した息子のために父親が開発したという背景を持ち、アレルゲン特定原材料28品目を使用せず、誰もが安心して楽しめるレシピとして仕上げられました。

2019年の発売以来、累計販売数140万食を突破。SNS上では共感を得たユーザーから多くの投稿が寄せられ、健康志向・時短・サステナブルなフードとして支持を広げています。

■スーパー麺公式サイト：https://supermen.jp/

会社概要

東洋レコーディング株式会社

〒100-0014

東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル3階

東洋レコーディングは1963年創業いたしました。神奈川県に製造工場を持つ優位な立地条件を活かし、一貫した体制にてお客様の音と映像に関わるあらゆるニーズに対応させて頂いております。

手塚治虫ワールド公式オンラインSHOPやカピバラさんキュルッとマーケットなど、人気IPの公式オンラインショップを運営しております。また、国産玄米を使用したグルテンフリーヌードル「スーパー麺」も展開中。

https://www.toyorecording.jp/