BRPジャパン、ジャパンインターナショナルボートショー2026に出展決定！
BRPジャパン株式会社（本社： 東京都港区、 代表取締役 カントリ ーマネージャー 西 光寿、 以下「BRPジャパン」 ） は、 2026年3月19日(木)から22日(日)までの4日間、 パシフィコ横浜及び横浜ベイサイドマリーナ（神奈川県横浜市） で開催されるジャパンインターナショナルボートショー2026に出展します。
■ 2026年モデル 日本導入全ラインナップを展示
ブースでは、Sea-Doo 2026年モデルとして日本導入される全モデルを展示。パフォーマンスモデルをはじめ、ツーリング、ウェイク、フィッシングモデルまで、幅広いラインナップをご覧いただけます。
さらに牽引車両としてCan-Am ATV Outlander X MR1000Rを展示いたします。
展示モデル：
- RXP-X 325
- RXT-X 325
- GTX Limited 325
- GTI SE 170
- Wake Pro 230
- FISHPRO Trophy 170
- Can-Am ATV Outlander X MR1000R
RXP-X 325
RXT-X 325
GTX Limited 325
GTI SE 170
Wake Pro 230
FISHPRO Trophy 170
Can-Am ATV Outlander X MR1000R
■ アンバサダートークショー開催
Sea-Doo FISHPROアンバサダー、Can-Amインフルエンサーとして活躍するお二人によるトークショーを開催致します。
・岡田万里奈（おかまり）さん（FISHPROアンバサダー）
・木村亜美さん（Can-Amインフルエンサー）
Sea-Dooの魅力やライディングの楽しみ方、各モデルの特徴をわかりやすくご紹介します。
■ 最新アクセサリー・パーツ・アパレル展示
車両展示に加え、純正アクセサリー、純正パーツ、アパレルコレクションも展示。
機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムをご覧いただけます。
BRPジャパンは本展示会を通じて、Sea-Dooが提案する“日常を解き放つ自由なライフスタイル”と、水上アクティビティの新たな楽しみ方をより多くの皆様にお届けしてまいります。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
【BRP社について】
BRP社は、パーソナルウォータークラフト（PWC/水上バイク）『Sea-Doo』を始め、スノーモービル『Ski-Doo』、3輪モーターサイクル（トライク）『Can-AmSpyder/Ryker』、オフロードビークル『Can-AmATV/SSV』など、本格的なレクリエーション分野の製品を開発・製造・販売するカナダの企業です。母体となるボンバルディア社は航空機や鉄道車両の分野でも知られており、その歴史は、1937年に世界で初めてスノーモービルを開発した頃から始まりました。その後、パーソナルウォータークラフトやオフロードビークルなどと分野を広げ、2003年にレクリエーションに特化した製品を手がけるBRP社が独立しました。
BRPは「責任ある成長」を企業理念に掲げ、既存のプロダクトラインにおいても電動モデルの開発を積極的に推進しています。現在は、お客様の期待を超える創造性を培ってきた80年の伝統を胸に、カナダのケベック州ヴァルクールに本社を置き、カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストリア、フィンランド、オーストラリアに生産施設を構え、130カ国以上で事業を展開し、約16,500人の熱意にあふれた人材を雇用しています。（2025年1月31日時点）
Sea-Doo URL: https://www.sea-doo.com/jp/ja/
Ski-Doo URL: https://www.ski-doo.com/jp/ja/
Can-Am URL: https://can-am.brp.com/on-road/jp/ja/
【Japan International Boatshow 2026の詳細】
https://www.boatshow.jp/jibs/2026/