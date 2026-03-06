イヤーウェアブランドLoop、F1通算1000戦達成のマクラーレン・レーシングとの契約を継続

Loop BV

ベルギー発イヤーウェアブランドLoopは、2025年F1ダブルタイトル王者であるマクラーレン・レーシングとのパートナーシップを2026年も継続するとともに、通算1000戦目を迎える歴史的シーズンにあわせた、限定モデル「McLaren Formula 1 Team x Loop Switch(TM) 2 Papaya Orange」を発売します。

2025年にF1のコンストラクターズおよびドライバーズの両タイトルを獲得したマクラーレンは、今年通算1000戦目を迎えます。この節目の年に、Loopはオフィシャル・イヤープラグ・パートナーとして、ドライバーやエンジニア、メカニックの集中力維持とリカバリーをサポートします。

F1は世界でも最も騒音レベルが高いスポーツの一つです。レースのみならず、移動や戦略会議、セッション間の調整時間に至るまで、チームメンバーは常に高い集中力を求められます。Loopはその環境下で、ノイズをコントロールしパフォーマンスを最適化する役割を担っています。

「McLaren Formula 1 Team x Loop Switch(TM) 2 Papaya Orange」について

マクラーレンの象徴的カラー“Papaya Orange”を採用しています。単なる騒音対策ではなく、「集中力と明瞭さを高めるパフォーマンスギア」として設計されています。

本製品は、1つのイヤーウェアで3段階の音コントロールを可能にする「Switch(TM) 2」モデルを搭載しています。

- 「Quiet」「Experience」「Engage」の3つのモードでシームレスな音のコントロールを達成：- - Quiet Mode（26 dB SNR）：トレーニングや試合中に集中力を高め、パフォーマンスゾーンに入るサポートをします。旅行で騒音の多い移動時間に気になる音を軽減し、安らぎの体験を提供します。- - Experience Mode（23 dB SNR）：完璧な音のバランスと耳を保護しながら、ライブやコンサートイベントのスリルやエネルギーを楽しめるモードです。- - Engage Mode（20 dB SNR）：背景音をフィルタリングし、会話の明瞭さを維持。会議や社交的な環境に最適です。

価格は9,490円（税込）で、2026年中にloopearplugs.comおよびmclarenstore.comで展開予定です。

■Loop共同創業者 マールテン・ボデウェスのコメント

「F1は、あらゆる環境の中でも特に騒音レベルが高いスポーツのひとつです。マクラーレンのチーム内では、Loopが人々の集中力を維持し、セッションの合間のリカバリーをサポートしています。ファンもサーキットで同じ強烈な臨場感を体験しています。このパートナーシップは、その体験を損なうことなく、ノイズをコントロールする力を提供することを目的としています。」

■マクラーレン・レーシング共同チーフ・コマーシャル・オフィサー ニック・マーティンのコメント

「移動日からレースウィークエンドに至るまで、Loopはチームの集中力とリカバリーを管理するうえで、実用的かつ重要な役割を果たしています。今回のパートナーシップ継続は、パフォーマンスは小さく意図的なアドバンテージの積み重ねによって築かれるという、私たちの共通の信念を反映したものです。Loopの精密設計へのアプローチは、チームとしての私たちの運営姿勢とも強く一致しており、ファンの皆さまからも引き続き共感を得ています。」

■ McLaren Racingについて

McLaren Racingは、1963年にレーシングドライバーのブルース・マクラーレンによって設立され、1966年にフォーミュラ1へ初参戦しました。これまでにフォーミュラ1世界選手権23回、200勝以上のグランプリ優勝、インディアナポリス500で3勝、ル・マン24時間レース初参戦初優勝を達成しています。

現在はFIAフォーミュラ1世界選手権において Oscar Piastri と Lando Norris が参戦。さらにNTT INDYCAR SERIES、F1 Academy、F1 Sim Racing Championshipにも参戦しています。

マクラーレンは持続可能性の推進にも注力しており、国連スポーツ気候行動枠組みに署名。2040年までのネットゼロ達成と、モータースポーツ業界における多様性と包括性の推進を目指しています。

Loopについて

Loopは、ベルギーで誕生したスタイリッシュなイヤーウェアブランドです。アントワープに本社を置き、アムステルダム、ニューヨークにオフィスを構えています。現在までに800万以上の商品を販売し、150ヵ国以上、700万人を超える人々に愛用されています。Loopは、2018年以降15,275%の売上成長を記録し、「2024年世界で最も革新的な企業」リストに選ばれ、「世界で最も革新的な企業50社」の18位にもランクインしました。https://www.loopearplugs.jp/