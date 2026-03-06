ニューヨーク発の老舗トランクメーカー「Rhino Trunk & Case」の日本正規代理店が、ECサイト『SAI-GEAR』をオープン。

株式会社LIBERTY

2003年、アメリカ・ニューヨーク州ロチェスターにて誕生したトランクメーカー「Rhino Trunk & Case（ライノ・トランク＆ケース）」。古き良きアメリカの伝統的な製法を守りながら、現代のライフスタイルに即した高い機能性を兼ね備えたそのプロダクトは、サマーキャンプやカレッジライフ、プロフェッショナルなトラベルシーンにおいてアメリカ国内で絶大な支持を集めています。

このたび、同ブランドの日本正規代理店が、文化を彩る「ツール」としてトランクを提案するECサイト『SAI-GEAR（サイギア）』を正式にオープンいたしました。

■ 注目トピック：RADIO EVAとの共同プロジェクトが始動

「日常に溶け込むエヴァンゲリオン」をコンセプトに掲げる公式アパレルブランド「RADIO EVA（ラヂオエヴァ）」とのコラボレーションアイテム「RADIO EVA MONOGRAM TRUNK by Rhino Trunk & Case」が登場。Rhinoの堅牢なボディに、エヴァンゲリオンの世界観を投影したRADIO EVA独自のモノグラムデザインを融合させた、唯一無二のプロダクトです。

RADIO EVA MONOGRAM TRUNK by Rhino Trunk & Case(https://sai-gear.jp/collections/collaborations/products/rt-cl-01)

\242,000（税込）

サイズ：約 W810mm / D455mm / H360mm

受注期間：2026年3月6日（金）～ 2026年3月15日（日）

お届け時期：2026年6月上旬予定

【RADIO EVA"THE 30"】

1995年の『新世紀エヴァンゲリオン』TV放送から2025年で30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズ。

この記念すべき30周年を祝うべく、RADIO EVAが"THE 30"と題した新プロジェクトを発足！

ファッションに限らず、フードやライフスタイルなどジャンルを問わず様々なブランド・企業との30種30コラボを実現。

EVANGELION 30th anniversary PROJECT

RADIO EVA "THE 30"(https://www.radio-eva.jp/view/page/the30)

■ 日本別注モデル「Rhino Record Box Trunk」が登場

SAI-GEARのオープンに合わせて、Rhino Trunk & Caseへ別注をかけた日本限定モデルのレコードボックス「Rhino Record Box Trunk」をラインナップ。大切なレコードコレクションを守りつつ、インテリアとしても空間を引き立てるこのモデルは、日本の音楽愛好家のために設計された特別な一台です。

左：Rhino Record Box Trunk / 右：Large Rhino Classic Trunk■ 正規代理店としての安心とサポート

SAI-GEARで取り扱う全ての製品は、アメリカの工場から入荷後、一度国内の自社拠点にて受け取りを行います。海外直送ではなく、国内拠点から国内の配送業者を通じてお届けすることで、輸入製品に伴う輸送トラブルの不安を解消し、正規ルートならではの確実なショッピング体験を提供いたします。

2003年の創業以来、職人の手仕事にこだわり続けるRhino Trunk & Case。SAI-GEARは、そんな「一生モノの道具」とともに、新しいカルチャーや創造の可能性を広げていくことを目指します。

SAI-GEAR（サイギア）

HP：https://sai-gear.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sai_gear.jp/（@sai_gear.jp）

Rhino Trunk & Case

HP：https://www.rhinotrunkandcase.com/

RADIO EVA（ラヂオエヴァ）

HP：https://www.radio-eva.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/radio_eva/（@radio_eva）

お問い合わせ先：株式会社LIBERTY（ info@liberty2005.net ）