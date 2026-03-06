ダイコク電機、三井住友銀行「グリーン円定期預金」への預け入れを実施

ダイコク電機株式会社※引用：https://www.smbc.co.jp/notice/letter_20251104_01.pdf

ダイコク電機株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：栢森雅勝、以下「当社」）は、このたび、株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」）が提供する「グリーン円定期預金」への預け入れを実施しましたので、お知らせいたします。

本取り組みは、当社が進めるサステナビリティ経営の一環として、資金運用の側面からも環境負荷低減や持続可能な社会の実現に貢献することを目的としたものです。

「グリーン円定期預金」は、預金者から預け入れられた資金を、再生可能エネルギーやエネルギー効率化、グリーンビルディングなどの環境分野に資するプロジェクト向けのファイナンスに充当する金融商品です。

本預金で預け入れられた資金は、三井住友銀行が大手ESG評価機関であるSustainalytics社と策定した「グリーン預金フレームワーク」に基づき、環境分野向けの融資に活用されます。

当社はこれまでも、製品・サービスの提供を通じて社会課題の解決や産業の発展に取り組んでまいりました。

今回の「グリーン円定期預金」への預け入れは、そうした取り組みをさらに一歩進め、事業活動のみならず、資金の運用面においても環境・社会への貢献を果たすことを目的としています。

今後も当社は、環境への配慮と企業価値の向上を両立させるサステナブルな経営を推進し、社会の持続的な発展に貢献してまいります。

【参考】グリーン円定期預金について

「グリーン円定期預金」は、三井住友銀行が取り扱う円建ての定期預金で、預金資金を環境分野に特化したファイナンスへ充当することにより、預金者が間接的に環境改善への取り組みに参画できる金融商品です。運用の透明性確保のため、第三者評価機関による評価・確認が行われています。

◆三井住友銀行「グリーン円定期預金」について：

https://www.smbc.co.jp/hojin/moneymanagement/greendeposit/