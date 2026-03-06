今井翼×山下リオが共演、縦型ショートドラマレーベル「ベルベットムービーズ」第2弾『仮縫い』公開！

スカリー株式会社

スカリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水嶋洋一）が運営する「タテガタクリエイティブ」は、ラグジュアリーを追求する縦型ショートドラマレーベル「ベルベットムービーズ（VELVET MOVIES）」の第2弾作品として、今井翼、山下リオが出演する『仮縫い』を公開いたしました。

縦型ショートドラマの新境地「ベルベットムービーズ」とは

ベルベットムービーズは、脚本家・渡辺雄介氏を共同企画者に迎え、映像美、脚本、キャスティングの質にこだわった「ラグジュアリー・ショートドラマ」を掲げるプロジェクトです。

ベルベットのようになめらかで、深く、肌に触れるような質感。

タイパが重視される現代だからこそ、わずか数分間で映画館のような余韻を味わえる『贅沢な時間の在り方』を新たに定義します。

【第2弾作品『仮縫い』について】

■ あらすじ

仕立屋を営む高梨（山下リオ）のもとへ、かつての想い人・宮本（今井翼）が結婚式用スーツの仕立てに訪れる。 採寸と仮縫いを通じ、プロの矜持と封じ込めた記憶が交錯する。

「完全じゃないほうが、好きだから」――。

袖口の「2ミリ」の印に込められた、二人の静かな結末。

■ キャストコメント

今井翼（宮本 役）

「初めての経験でしたが、シンプルながらにこだわりのある撮影で、また一つ良い経験となりました。

身近に作品をお楽しみいただけると嬉しいです。」

山下リオ（高梨 役）

「初めての縦型ショートドラマでしたが、楽しく撮影できました。忘れられない恋。彼の心に触れようと手を伸ばす、高梨の繊細な気持ちを大切に演じました。是非、ご覧ください！」

■ 出演者プロフィール今井翼

1981年神奈川県出身。1995年より芸能活動を始め、歌手、俳優、タレントとしてテレビや舞台など多彩なジャンルで活躍。フラメンコへの関心からスペインに何度も足を運ぶようになり、2012年にはスペイン文化特使に就任。休業期間を経て、2020年2月システィーナ歌舞伎「NOBUNAGA」で活動を再開。2020年大河ドラマ「麒麟がくる」（NHK）、ドラマ「おじさんはカワイイものがお好き。」（日本テレビ系）、ミュージカル「GOYA」などに出演。俳優だけにとどまらず、2025年には芸能界入り30周年記念ライブツアーを開催。2026年は東京・名古屋・大阪でホテルディナーショーの開催が決定しており、音楽活動にも力を入れている。

山下リオ

1992年生まれ、徳島県出身。

2007年、「三井のリハウス」第12代リハウスガールに選出され注目を集める。その後、ドラマ『恋する日曜日 第3シリーズ』で俳優デビュー。以降、ドラマ・映画・舞台と幅広いジャンルで活躍中。

近年の主な出演作に、『むこう岸』(NHK)、『ガンニバルSeason1／2』(Disney+)、『パパと親父のうちご飯』(EX)、舞台『DEATH TAKES A HOLIDAY』、『ヒーロー』、『震度３』、映画『雪子 a.k.a.』など話題作に出演。2026年6月には主演映画『遺愛』の公開を控えている。

【配信概要】

アカウント名： ベルベットムービーズ（VELVET MOVIES）

作品タイトル： 『仮縫い』（全4話）

配信開始日： 2026年3月5日（木）より、配信開始

配信アカウント：

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@velvet_movies_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/velvet_movies_official/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

■タテガタクリエイティブ

Email：contact@tategata-cr.jp