AIで不動産セールス資料を自動生成、CROSS Business Producers × QubeBase、インバウンド向け物件提案資料などを大量生成できる新サービスを開始
事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社」）は、生成AIエージェントの専門企業である株式会社QubeBase(https://qube.co.jp/)（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭瑛淳、以下「QubeBase(https://qube.co.jp/)」)との連携により、不動産業界向けに「物件セールス資料・投資提案資料をAIで大量生成できる新サービス」を開始したことを発表します。
本サービスでは、物件情報・市場データ・写真などを入力することで、
- 投資家向け提案資料
- 海外投資家向け提案資料
- 不動産販売資料
- 再生プロジェクト企画書
などを短時間で生成することが可能になります。
■背景
近年、不動産業界では以下のような課題が存在しています。
- 海外投資家向け資料の作成に時間がかかる
- 投資家向けピッチ資料の制作コストが高い
- 物件ごとに営業資料を作るため人手が不足
- インバウンド投資家向けの英語資料
特に不動産投資市場では、J-REITや私募ファンド、仲介会社などが、国内外の多様な投資家（海外ファンド・個人等）に向けて高品質な資料を大量に作成する必要性が高まっています。
■サービス概要
本サービスでは、物件データを入力することで、AIが自動で不動産セールス資料を生成します。
■生成できる資料例：
- 不動産投資提案書
- 不動産再生プロジェクト企画書
- インバウンド投資家向け英語資料
- 営業用物件セールス資料
- 不動産ファンド向けピッチ資料
■出力例：
例えば以下のような資料を自動生成することが可能です。
1、 不動産投資提案資料
・ 投資概要
・ 市場分析
・ テナント構成
・ 財務モデル
・ IRR試算
・ ESG対応
2、 不動産再生プロジェクト資料
・ 事業戦略
・ リノベーション計画
・ 投資回収計画
・ 収益シミュレーション
■インバウンド対応：
本サービスは、英語、中国語、多言語での資料生成にも対応しており、海外投資家向け不動産販売にも活用可能です。
※アウトプットサンプルページ 表紙
※アウトプットサンプルページ エグゼクティブサマリー
※アウトプットサンプルページ 収益シミュレーション
■技術基盤
本サービスは
- AI生成技術
- データベース
- 不動産市場データ
- テンプレート自動生成
を統合した QubeBase(https://qube.co.jp/)の持つノウハウと連携した当社のAIプラットフォーム「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」により実現されています。
■今後の展開
今後は以下の分野への展開を予定しています。
- 不動産ファンド向けAI資料生成
- 都市再開発提案書生成
- 自治体向け都市開発資料
- 海外投資家向け投資レポート
当社はAIによるビジネス資料生成技術を通じて、不動産業界の営業DXを推進していきます。
■サンプル資料提供について
本サービスのイメージをご理解いただくため、以下の サンプル資料（日本語・英語版） をご用意しています。
サンプル資料例（オフィス再生事業企画）：
- 虎ノ門xxxビルディング投資提案書
こちらは AIにより自動生成された不動産提案資料のサンプルです。日本語版、英語版ともにご提供可能です。不動産会社、デベロッパー、投資ファンドなど業界関係者の方からのサンプル資料お問い合わせを歓迎しております。下記よりお気軽にお問い合わせください。
サンプル資料請求およびお問い合わせ :
https://cross-graph.com/contact
■ CROSS Graphとは
https://cross-graph.com/
当社が2025年12月に正式リリースした「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」は、当社の子会社データリソースの持つ全世界200社以上の提携調査会社のファクトデータと、世界的に確立された未来予測手法、そしてAIを組み合わせた、ファクトフルな次世代の経営インテリジェンスシステムです。
【CROSS Business Producers株式会社の概要】
『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)）で事業開発を支援するプロフェッショナルファームです。事業開発の原点を、将来予測におき、創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）(https://crossproducers.com/iftf/)と連携した未来を見通すアプローチを用いた企業戦略への提言、フィールドサーベイほかを実施し、新たな事業の立ち上げに寄与してまいりました。2012年より、「Vision 2050」として、サステナブルな2050年を予測する未来予測プログラムを継続的に実施し、2023年には未来予測に特化した支援サービス「Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)」の提供を開始しました。また、「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」と連動する世界約200社の調査データを提供する老舗のグローバル調査会社である株式会社データリソース（DRI）(https://www.dri.co.jp/)を子会社として傘下に持ち、グローバルな市場インテリジェンス機能を強化しています。
会社名：CROSS Business Producers株式会社
住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階
代 表：三木言葉
設 立：2011年10月3日
U R L ：https://crossproducers.com
【株式会社QubeBaseの概要】
生成AIエージェントのデザイン・開発・人材内製化支援を手掛ける専門企業。業界特有の専門業務に合わせたAIエージェントを企画・設計から開発まで一気通貫で実装し、企業がAI活用を内製化できる組織・体制作りを支援。
会社名：株式会社QubeBase
住 所：東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C
代 表：鄭 瑛淳
設 立：2025年11月
U R L ：https://qube.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
CROSS Business Producers株式会社
MAIL： cbp_pr@crossproducers.com