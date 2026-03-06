【業界初！】AIによる会社説明会を実施　24時間いつでも質疑応答が可能『三和交通AI会社説明会』　～2026年3月6日正午より開始～

三和交通株式会社

三和交通AI会社説明会LP :https://www.sanwakoutsu.co.jp/special/ai_orientation/

■三和交通AI会社説明会の概要

三和交通株式会社（本社：横浜市港北区）は、業界初（※自社調べ、2026年3月時点）となる新たな採用施策として、AIが行う会社説明会「三和交通AI会社説明会」を開始いたします。

本サービスでは、三和交通オリジナルのAIキャラクター「サンちゃん」が、実際の担当者のように会社概要や仕事内容、社風などを分かりやすく紹介します。説明会は好きなタイミングで視聴できるほか、途中および終了時にはAIが質問に回答する質疑コーナーを設けており、求職者の疑問にもその場で対応します。

また、本説明会は24時間いつでも参加可能で、時間や場所を問わず視聴できるため、忙しい求職者でも気軽に会社理解を深めることができます。

AIによる説明会の導入により、従来の対面型説明会に加え、時間的制約を受けない新しい採用体験を提供します。

三和交通では、人とAIが協働する未来型の採用活動として、本取り組みを通じて求職者の企業理解の促進と応募ハードルの軽減を目指します。

「三和交通AI会社説明会」は、2026年3月6日正午より開始いたします。

■AI会社説明会の特長

（１）いつでも・どこでも参加可能な24時間対応

AI会社説明会は、24時間いつでも視聴・参加が可能です。

求職者は時間や場所に縛られることなく、自身のライフスタイルに合わせて都合の良いタイミングで参加できるため、忙しい方でも無理なく会社理解を深めることができます。

（２）匿名参加で心理的ハードルを軽減

本説明会では、ニックネームによるゲスト参加が可能で、匿名での視聴や質問にも対応しています。

「説明会を聞いてみたいが、正式に申し込むのは少し不安」「まずは気軽に会社のことを知りたい」といった方でも、プレッシャーを感じることなく参加できる環境を整えました。

これにより、会社説明会への参加ハードルを下げ、より多くの求職者に三和交通を知っていただく機会の創出を目指します。

（３）業界理解の促進とミスマッチの防止

AI会社説明会で事前に企業理解を深めていただくことで、その後の営業所説明会や面接では、求職者の疑問点や関心がより明確になります。

これにより、当日は具体的で質の高い質疑応答が可能となり、選考プロセスの円滑化と相互理解の向上を実現。結果として、入社後のミスマッチ防止にもつながります。

■特設ページ：https://www.sanwakoutsu.co.jp/special/ai_orientation/(https://www.sanwakoutsu.co.jp/special/ai_orientation/)

三和交通株式会社

<リリースに関するお問い合わせ先>

株式会社三和交通統轄本部

広報担当：小澤・水品

TEL：045-650-3270 FAX：045-650-3271

E-mail：sanwa_pr@sanwakoutsu.co.jp