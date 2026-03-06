【巣鴨大鳥神社商店街】AI×ARで商店街がもっと楽しく。直接対話ができる『もももちゃん』が本格始動！【AR機能導入】

株式会社スリービー

いつものお店に、新しいお友達がやってきたよ！ ハンバーガー屋さん、歯医者さん、お薬屋さん……商店街のいろんな場所に『もももちゃん』のiPadが置いてあります。

◆『もももちゃん』がいるお店を紹介します！

現在、以下の店舗で直接お話＆AR体験が可能です。

- 🍔モスバーガー 巣鴨店- ハロー薬局 巣鴨店- 🪥やまとむら歯科- 🥟香港市場 巣鴨店- 💇髪ファッション四季- 🍞個性パン創造アルル

モスバーガー 巣鴨店ハロー薬局 巣鴨店やまとむら歯科香港市場 巣鴨店髪ファッション四季

もももちゃんとお話ししてみよう♪

「お話しの手順」が書かれたピンク色のボードがあるので、初めての方でも簡単に操作できます！

「ここはどんなお店？」「お店のおすすめのメニューを教えて！」など聞いてみると、教えてくれます♪

アルルにパンを買いに来た親子アルルの店長が話し方を教えてくれ、楽しくおしゃべり♪

◆お店オリジナルの壁紙イラストがもらえる！？『もももちゃん』に話かけて、全部集めよう！

オリジナル壁紙イラストをGETしよう！

「もももちゃんの壁紙イラストをちょうだい」と話しかけると、そのお店でした手に入らないオリジナル壁紙イラストがもらえます♪

スマホを片手に、親子で「もももちゃん探し」の冒険に出かけてみませんか？

◆『もももちゃん』公式Instagramでイベント最新情報をチェックしよう！

公式Instagram コチラから！ :https://www.instagram.com/0126.momomo?igsh=MTJ4azcwczRxeHp1NA%3D%3D&utm_source=qr

◆令和7年度 未来を創る商店街支援事業 ～巣鴨のAI新名所づくり～

『話して・知って・見つけよう：商店街がAI技術で未来のこどもたちとできること』とは？

2023年4月に古くからこの地域と共に親しまれてきた「巣一商店会」と「大鳥商店会」が「巣鴨大鳥神社商店街」として生まれ変わりました。

この機会に商店街がより活性化する未来を再考し、これからを生きる「こどもたち」に寄り添った街づくりを商店街全体で目指していくことを決めました。



しかし、巣鴨の一般的なイメージは真逆なものとなっています。そんな巣鴨の新しい取り組みを発信するため、「令和5年度 東京都未来を創る商店街支援事業(3ヵ年計画)」に応募、長い調整期間を経て採択されました。これから社会の常識となることが予想され、非常に注目度の高い「AI技術」を駆使し、商店街考案の新しいマスコットキャラクター「もももちゃん」と実際に対話してもらうことで、若い世代にこの地域の歴史や商店街の魅力を『話して・知って・見つけて』もらう取り組みです。

巣鴨大鳥神社商店街

お問い合わせ先：03-5805-1055

担当：樫原

Mail：kashihara@threeb.co.jp

HP：http://suichishoutenkai.com