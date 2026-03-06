経営者579人が選ぶ「一緒に起業したい男性俳優」ランキング｜1位は阿部寛！木村拓哉や大泉洋も上位に

株式会社ワンズマインド

株式会社ワンズマインド（本社：東京都新宿区、代表取締役：尾池 徹哉）が運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」では、「一緒に起業したい男性俳優」に関するアンケート調査を実施し、ランキングとしてまとめました。

今回は、目標達成に向けた強い精神力や行動力が求められる『起業』において「この人となら一緒に起業してみたい」と思われている男性俳優を調査。

回答者には第1位～第3位まで俳優名を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計しています。

調査概要

調査内容：一緒に起業したい男性俳優に関する調査

調査期間：2025年12月26日 ～ 2026年1月13日

調査機関：自社調べ

調査方法：アンケート調査ツールを利用して調査を実施

調査対象：経営者・役員

回答形式：1位から3位まで自由回答で記載、順位ごとにポイント付与しランキング化

有効回答者数：579人

有効回答基準：

・第1位に集計対象の男性俳優を回答している場合のみ、有効回答者として集計

・第2位・第3位は、有効回答者に限り集計対象とし、空欄や「なし」などは0ptとして扱う

・ポイント配分：第1位＝3pt、第2位＝2pt、第3位＝1pt

第1位 阿部寛 214ポイント

阿部寛と回答した人からは、以下のコメントがありました。

・突進力があり、ポジティブな印象。不可能を可能にするところ。（70代・ 男性）

・仕事だけではなくいろいろとこだわりがありそうで、それが仕事に通じるような気がする（60代・男性）

・頼りがいがあり、知的なイメージだから（40代・男性）

・頼りになりそう。苦しい時も一緒にがんばれそう。（60代・女性）

・しっかりしていて責任感が強そう（40代・女性）

目標に向かって突き進む力強さや、責任感が強く頼れるイメージから高い人気を誇り、阿部寛が第1位に輝きました。仕事に対する真摯な姿勢も評価されており、その真剣さや誠実さは起業においても強みとして活かされそうです。決断力があり、安定感のあるビジネスパートナーになってくれそうだという声もありました。

第2位 木村拓哉 150ポイント

木村拓哉と回答した人からは、以下のコメントがありました。

・頼り甲斐がありそう 妥協しなさそうだから（30代・女性）

・一匹狼のようにもみえるが周囲に対して気遣いが出来そう。SMAPでも活躍していることも考慮すると結構まじめで本来はリーダータイプと思われる（50代・男性）

・厳しさの中に愛情があると思ったから（60代・男性）

・気を引き締めて仕事ができそうだから（40代・男性）

・カリスマ性があるから（30代・男性）

カリスマ性とリーダーシップを併せ持つことから多くの支持を集め、第2位には木村拓哉がランクイン。自分に厳しくストイックで、妥協を許さず一度決めたことをやり抜く人物だという印象が浸透しています。思いやりのある人柄にも注目が集まっており、信頼のおけるリーダーになるだろうと期待されています。

第3位 大泉洋 149ポイント

大泉洋と回答した人からは、以下のコメントがありました。

・行動力とアイディアが無限にありそうだから（40代・女性）

・頼もしい。前向きと笑顔。（50代・男性）

・頭の回転が良く、臨機応変に物事を推し進めて行きそうだから（60代・女性）

・人懐っこいイメージで一緒に組んで楽しそう（40代・女性）

・うらがなさそうだし人に好かれる（40代・女性）

前向きな姿勢や豊かな発想力で起業を盛り上げてくれそうという声が多く寄せられ、大泉洋が第3位に選ばれました。厳しい局面においても、支え合いながら共に乗り越えていけそうです。テレビ番組での軽快なやりとりから、頭の回転の速さや臨機応変さに期待するコメントもありました。

第4位 鈴木亮平 116ポイント

鈴木亮平と回答した人からは、以下のコメントがありました。

・人柄良く判断力がありそう（60代・男性）

・語学も堪能、頭の回転も良く、ストイック（50代・女性）

・人望がありそうで、誰からも好かれそう（50代・男性）

・清潔感、正義感、リーダーシップがありそう（40代・女性）

・仕事に対するプロ意識を感じます。それだけではなく、バラエティなどでは温厚な印象もあり、話し合いが出来そうに思えるからです。（40代・女性）

大学時代に磨いた語学力や、役柄への深い理解とその再現力から感じられる理知的で努力家な人柄が人気の理由となり、鈴木亮平が第4位に選ばれました。仕事に対する高いプロ意識でも有名で、事業や会社を共に形づくるよきパートナーとなってくれるでしょう。

第5位 福山雅治 114ポイント

福山雅治と回答した人からは、以下のコメントがありました。

・バランス感覚がよさそうなので。（60代・男性）

・男前でしっかりしていて男気があるので、とても好きだからです。とても関わりたいと思うからです。（50代・男性）

・一生懸命働きそう（70代・男性）

・頭脳明晰そうでアイデアマンらしい（50代・男性）

・色々と協力しながらやってくれそうだから（50代・男性）

自然体でおおらかな一面もありながら、冷静沈着かつ思慮深いイメージのある福山雅治が第5位に選ばれました。気さくで飾らない性格のため、ビジネスを進めるうえでも本音を交わしやすいでしょう。事業におけるバランス感覚に期待するコメントも寄せられました。

6位～20位までの結果はこちら

6位：小栗旬

7位：堺雅人

8位：明石家さんま

9位：竹野内豊

10位：所ジョージ

11位：西島秀俊

12位：ムロツヨシ

12位：渡辺謙（同率）

14位：横浜流星

15位：ビートたけし

15位：佐藤健（同率）

17位：菅田将暉

18位：反町隆史

19位：吉沢亮

20位：役所広司

