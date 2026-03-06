【UNIVERSAL OVERALL】別注｜UNION STATION by MEN′S BIGIが提案するモダンワークスタイル

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するメンズアパレルブランド『UNION STATION by MEN'S BIGI（ユニオンステーション バイ メンズビギ）』は、【UNIVERSAL OVERALL】別注カバーオールを3月6日（金）より全国の店舗および公式オンラインストアにて販売開始いたします。 ※ブルーカラーは3月20日（金）販売開始予定（予約受付中）

メンズブランド UNION STATION by MEN'S BIGI（ユニオンステーション バイ メンズビギ） は、アメリカ・シカゴ発のワークウェアブランド UNIVERSAL OVERALL（ユニバーサルオーバーオール） に別注したカバーオールを発売します。

本アイテムは、ブランドの定番カバーオールをベースに、素材やシルエットをモダンにアップデートしたスペシャルモデル。ワークウェアならではの無骨な魅力を残しながら、都会的で洗練された印象に仕上げました。

ややゆとりのあるシルエットにより、シャツ感覚で軽く羽織れるライトな着用感も魅力。薄手で軽量な素材を採用しているため、折り畳んで持ち運びやすく、季節の変わり目の軽アウターとしても活躍します。

また、ブランドを象徴するオレンジのピスネームは主張を抑えた配置にすることで、ワークテイストとクリーンな印象をバランスよく融合。

UNION STATIONらしい都会的な感性で再構築した、大人のワークスタイルを提案する一着です。

■商品詳細

商品名：【UNIVERSAL OVERALL】別注カバーオール

価格：\14,300（税込）

WEB：公式オンラインストア商品ページ(https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FJM104/34)

■コーディネート

ホワイトブルー



・デニムやカーゴパンツでラフなストリートワークスタイル

・シャツやTシャツの上から羽織り、季節の変わり目のライトアウターとしても活躍

※ホワイトカラーは3月6日（金）販売開始※ブルーカラーは3月20日（金）販売開始予定（予約受付中）別注アイテムの詳細を見る :https://store.mens-bigi.co.jp/item/unionstation/1_3_M0862FJM104/34商品ページ

■UNIVERSAL OVERALL

1924年創業、アメリカ・シカゴ発のワークウェアブランド。約1世紀にわたりタフで実用性の高いプロダクトを追求し続け、現在もリアルワークウェアとして支持されています。コットン100％のワークパンツやカバーオール、ショップコートなどの定番アイテムは日本でも人気のロングセラー。また、耐久性に優れた綿ポリエステル混紡のT/Cチノ素材をいち早く採用し、ワークファッションに欠かせない定番素材として広く支持されています。

■ブランド紹介

アイビールック（IVY）のクラシックで知的な印象と、アウトドアファッションの実用性・機能性・無骨さを掛け合わせた都会でも自然でも通用する、洗練されたミックススタイルをUNIONSTATION 流にモダンにアレンジしたスタイルを提案します。【HP】https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation【instagram】https://www.instagram.com/unionstation_official/- クレジット表記 -欧文： UNION STATION by MEN'S BIGI和文：ユニオンステーション バイ メンズビギ☎：03-5428-0378