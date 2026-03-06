ハウスクリーニング事業に無光触媒のメニューを追加

株式会社CaSy

家事支援サービスを中心とした暮らしのマッチング・プラットフォームを手掛ける株式会社CaSy（本社：東京都品川区、代表取締役：加茂雄一、以下「カジー」、 東京証券取引所グロース市場／ 証券コード：9215）は、ハウスクリーニングのメニューとして無光触媒を追加したことをお知らせします。

2025年2月17日にハウスクリーニング業者「すっきりマイスター」を子会社化したことから、カジーへのハウスクリーニングの需要は着実に高まっています。これまで当社では、「清掃後のきれいな状態をできるだけ長く維持したい」という多くのご要望をいただいてまいりました。

そこでこのたび、無光触媒コーティングを活用した新メニューの提供を開始いたします。本コーティングは、抗菌・防臭・防汚効果が期待できます。

従来の光触媒は「光」と反応することで効果を発揮するため、施工箇所によっては十分な性能を発揮できない場合がありました。一方、今回導入する無光触媒は光を必要としないため、浴室やトイレ、クローゼット内など光が届きにくい場所でも安定した効果が期待できます。



さらに、エアコンクリーニングとあわせて行うことで、エアコン内部に溜まった花粉などアレルギーの一因となる汚れを洗い流し、効果がより長く持続して快適で清潔な空間づくりをサポートします。



カジーのミッションである「大切なことを、大切にできる時間を創る。」ために、引き続き様々な取り組みを行ってまいります。



◼︎無光触媒について

・対応可能な場所

居住スペース全体（浴槽・トイレ・洗面所・玄関・クローゼット・居室など）

・価格（エアコンコーティング）

3,850円（税込）

・所要時間

40分～

・予約方法

【エアコンクリーニング】と【個別見積もり】をセットで依頼

※ 他メニューとの併用可

URL：https://casy.co.jp/service/housecleaning



安く・速く・手間暇なく利用できる家事支援サービス「CaSy」

「CaSy」は、サービス実施以外はオンラインで完結できる、手軽さと安心安全なサービスへのこだわりが特徴の家事支援サービスです。2014年、創業に際してカジーが業界に先駆けて行ったITマッチングによるDX化により、家事支援サービスがよりリーズナブルに・よりスピーディに、多くの方にお役立ていただけるようになりました。



価格は1時間2,790円～という業界最安値水準、最短で3時間後のサービス利用や、24時間365日簡単に依頼・キャンセル・変更できるシステムを通じて、お忙しいお客様でも手軽に気軽にご利用できます。

また、2022年には家事支援事業を主幹事業とする企業の中で初めて東京証券取引所へ上場し、業界に先駆けたオンライン本人確認による反社チェックおよび犯罪歴チェックで安心・安全なサービスの提供を行っています。





【会社概要】

会社名：株式会社CaSy（カジー）

本 社：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN6階

代表者：代表取締役 加茂雄一

設 立：2014年1月30日

事業概要：家事支援、お料理支援、ハウスクリーニング、オフィス・ビル清掃

Webサービスの開発及び運営

サービスサイト：https://casy.co.jp(https://casy.co.jp)

コーポレートサイト：https://corp.casy.co.jp/(https://corp.casy.co.jp/)

IRサイト：https://corp.casy.co.jp/ir(https://corp.casy.co.jp/ir)