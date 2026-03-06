「SNOOPY Village軽井沢」が2026年3月20日（金）リニューアルオープン！

株式会社 寺子屋

株株式会社寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、スヌーピーで知られるアメリカのチャールズ・M・シュルツ原作の人気コミック「PEANUTS」をテーマにした「SNOOPY茶屋 」、「SNOOPY Chocolat 」、「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」の3つのショップが集まった「SNOOPY Village軽井沢」を2026年3月20日(金)にリニューアルオープンいたします。

これまで1Fにあった「WOODSTOCK NEST」は2Fへ移動し、

2Fフロア全体がWOODSTOCK NESTとして生まれ変わります。

これまで以上にウッドストックの世界観をたっぷり楽しめる、“ウッドストックづくし”の空間へパワーアップ！

軽井沢らしい星空や湖などのエッセンスも取り入れた、ここにしかない空間をご堪能ください。

■リニューアルに伴う休業日

2026/3/9(月)～2026/3/19(木)

また、2階にございましたSNOOPY茶屋 カフェコーナーは誠に勝手ながら営業を終了させていただきます。

これまでご愛顧いただいたお客様には、突然のお知らせとなりましたこと心よりお詫び申し上げます。

なお、2階バルコニーに設けておりますイートインスペースにつきましては、今後も引き続きご利用いただけます。

リニューアル後は旅の休憩所として、2階にてご用意しておりますWOODSTOCK NESTのスイーツなどと共に、

ゆったりとした時間をお過ごしください。

どんなお店になるのかは、当日までのお楽しみ♪

いち早い続報はWOODSTOCK NEST 公式SNSを要チェック！

instagram： https://www.instagram.com/woodstocknestjp/(https://www.instagram.com/woodstocknestjp/)

X： https://x.com/woodstocknestjp

■ノベルティ

リニューアルを記念して、WOODSTOCK NEST軽井沢オリジナルアートカードをプレゼント！

軽井沢をイメージした星空や湖のデザインが可愛い♪

SNOOPY Village軽井沢店にて商品をお買い上げのお客様に、お一人様につき1枚プレゼントいたします。

開始日：2026年3月20日(金)～

※お一人様につき1枚プレゼント

※軽井沢店内の全ての商品が対象です

※なくなり次第終了

※画像はイメージです

■同時発売 新商品

同時に軽井沢限定商品や、その他新商品も登場！

お土産に嬉しい小物雑貨やお菓子、テイクアウトスイーツなどをお見逃しなく♪

・焦がしバターキャラメルケーキ \702税込

・レアチーズケーキ ウッドストック/レイモンド \650税込

ウッドストックの魅力が増し増しのSNOOPY Village 軽井沢店で皆様のご来店をお待ちしております。

==========================================================



