プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」、「Pokemon UNITE」とのカプセルコレクション第２弾を発表。
GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロe スポーツチーム「ZETA DIVISION」は、世界中で愛される『ポケットモンスター』とタッグを組み、チーム戦略バトルゲーム『Pokemon UNITE』とのカプセルコレクション第2弾を発売いたします。
前回のコレクションは発売直後から大きな反響をいただきました。第2弾となる今回も、代表的なポケモンをデザインに出現させたラインナップでお届けします。
バトルフィールドで圧倒的な存在感を放つ「リザードン」と、スピーディーで相手を翻弄するスタイルで魅せる「エースバーン」にフォーカスしました。両ポケモンの躍動感を、チームデザインと融合したクールなグラフィックで表現。クルーネックスウェットとフーディーという、日々のワードローブに欠かせない、マストバイなアイテムに落とし込みました。
身に纏うだけでモチベーションが高まる、こだわりのコレクションをぜひ体感してください。
本プロダクトの発売日は、2026年3月7日(土)12:00となります。
【商品概要 - アパレル／グッズ】■ POKEMON UNITE × ZETA DIVISION CREWNECK SWEAT Lizardon / ASH
■ POKEMON UNITE × ZETA DIVISION CREWNECK SWEAT Lizardon / BLACK
POKEMON UNITE × ZETA DIVISION CREWNECK SWEAT Lizardon
- Color： ASH, BLACK
- Size： M, L, XL
- Price： 17,800yen (tax in)
- Material： Cotton100%
- Detail： シルクスクリーンプリント
■ POKEMON UNITE × ZETA DIVISION HOODIE Aceburn
- Color： BLACK
- Size： M, L, XL
- Price： 22,000yen (tax in)
- Material： Cotton100%
- Detail： シルクスクリーンプリント
【販売情報】
本カプセルコレクションは、ZETA DIVISION公式オンラインストアにて限定販売いたします。
■ 発売日時：2026年3月7日(土)12:00～
■ 販売ストア：ZETA DIVISION 公式オンラインストア（https://store.zetadivision.com）
※商品は数量限定のため、予定数に達し次第、販売終了となります。あらかじめご了承ください。
「ZETA DIVISION」について
2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。
Web：https://zetadivision.com
X：https://x.com/zetadivision
Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision
YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION
TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision