【丸洗いOK＆全10犬種】雑貨ブランド「Jubilee」×「CHILL WORK」コラボ。ユーモア溢れるウォッシャブルタイが新登場。

写真拡大 (全11枚)

株式会社H.I.T.



ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、


メンズアクセサリーブランド「CHILL WORK」とのコラボ商品


遊び心溢れる犬種別パッケージの『ウォッシャブル ドッグネクタイ』が新発売。



▼Jubilee公式サイトにて 3月6日(金) 12:00 より販売開始


https://www.jubileedesign.jp/items/137487914(https://www.jubileedesign.jp/items/137487914)




■ CHILL WORK × JUBILEE ウォッシャブル ドッグネクタイ






きちんと感のあるネクタイに、小さくあしらわれた犬の刺繍が入った


犬好きの為のギフトBOX入り・ウォッシャブル ドッグネクタイ。



一見するとクラシックなペイズリー柄ですが、細部に犬のシルエットやモチーフを配置。


職場のコミュニケーションのきっかけとなる「遊び心」を演出しつつも、フォーマルな場面にも


対応できる品格を維持しています。











シワになりにくい高品質なポリエステル素材を使用しており、家庭用洗濯機での丸洗いが可能。
ライフスタイルに寄り添う、実用的な設計となっています。







■全10種のデザイン


パッケージには、スーツを纏った犬のイラストを採用。


箱の切り抜き部分から中のネクタイが覗き、まるで犬たちがネクタイを締めているよう。


内底のデザインもこだわり抜いており、茶目っ気のある各犬種に思わず笑みがこぼれるような仕掛けに。






上段左から


001: ビーグル


002: キャバリア


003: コーギー


下段左から


004: ダックスフンド
005: フレンチブルドック1







上段左から


006: フレンチブルドック2


007: フレンチブルドック3
008: ポメラニアン


下段左から


009: ゴールデンレトリバー
010: シバ





■商品概要



CHILL WORK × JUBILEE


ウォッシャブル ドッグネクタイ


\4,950(税込)



商品番号: Chtie-easysb-dog



〈全10種〉
001: ビーグル


002: キャバリア


003: コーギー


004: ダックスフンド


005: フレンチブルドック1


006: フレンチブルドック2


007: フレンチブルドック3


008: ポメラニアン


009: ゴールデンレトリバー


010: シバ




サイズ：本体 / 約 145cm × 8.0cm (全長×最太幅)


　　　　BOX / 約 24.8cm × 11cm (全長×最太幅)





素材：ポリエステル100%

※素材の特性上誤差がある場合がございます。




▼Jubilee公式サイトにて販売開始


https://www.jubileedesign.jp/items/134219407(https://www.jubileedesign.jp/items/134219407)







■「 Jubilee 」とは





ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。

ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など


生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。

https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/)　(公式サイト)

Instagram配信中　＠jubileedesign.jp




株式会社H.I.T.