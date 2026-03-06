【丸洗いOK＆全10犬種】雑貨ブランド「Jubilee」×「CHILL WORK」コラボ。ユーモア溢れるウォッシャブルタイが新登場。

株式会社H.I.T.

ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、

メンズアクセサリーブランド「CHILL WORK」とのコラボ商品

遊び心溢れる犬種別パッケージの『ウォッシャブル ドッグネクタイ』が新発売。

▼Jubilee公式サイトにて 3月6日(金) 12:00 より販売開始

https://www.jubileedesign.jp/items/137487914(https://www.jubileedesign.jp/items/137487914)

■ CHILL WORK × JUBILEE ウォッシャブル ドッグネクタイ

きちんと感のあるネクタイに、小さくあしらわれた犬の刺繍が入った

犬好きの為のギフトBOX入り・ウォッシャブル ドッグネクタイ。

一見するとクラシックなペイズリー柄ですが、細部に犬のシルエットやモチーフを配置。

職場のコミュニケーションのきっかけとなる「遊び心」を演出しつつも、フォーマルな場面にも

対応できる品格を維持しています。

シワになりにくい高品質なポリエステル素材を使用しており、家庭用洗濯機での丸洗いが可能。

ライフスタイルに寄り添う、実用的な設計となっています。

■全10種のデザイン

パッケージには、スーツを纏った犬のイラストを採用。

箱の切り抜き部分から中のネクタイが覗き、まるで犬たちがネクタイを締めているよう。

内底のデザインもこだわり抜いており、茶目っ気のある各犬種に思わず笑みがこぼれるような仕掛けに。

上段左から

001: ビーグル

002: キャバリア

003: コーギー

下段左から

004: ダックスフンド

005: フレンチブルドック1

上段左から

006: フレンチブルドック2

007: フレンチブルドック3

008: ポメラニアン

下段左から

009: ゴールデンレトリバー

010: シバ

■商品概要

CHILL WORK × JUBILEE

ウォッシャブル ドッグネクタイ

\4,950(税込)

商品番号: Chtie-easysb-dog

〈全10種〉

001: ビーグル

002: キャバリア

003: コーギー

004: ダックスフンド

005: フレンチブルドック1

006: フレンチブルドック2

007: フレンチブルドック3

008: ポメラニアン

009: ゴールデンレトリバー

010: シバ



サイズ：本体 / 約 145cm × 8.0cm (全長×最太幅)

BOX / 約 24.8cm × 11cm (全長×最太幅)



素材：ポリエステル100%



※素材の特性上誤差がある場合がございます。

■「 Jubilee 」とは

ロンドンでスタートしたブランドです。

全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。



ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、

また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など

生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。



https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/) (公式サイト)



