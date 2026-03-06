【丸洗いOK＆全10犬種】雑貨ブランド「Jubilee」×「CHILL WORK」コラボ。ユーモア溢れるウォッシャブルタイが新登場。
ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、
メンズアクセサリーブランド「CHILL WORK」とのコラボ商品
遊び心溢れる犬種別パッケージの『ウォッシャブル ドッグネクタイ』が新発売。
▼Jubilee公式サイトにて 3月6日(金) 12:00 より販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/137487914(https://www.jubileedesign.jp/items/137487914)
■ CHILL WORK × JUBILEE ウォッシャブル ドッグネクタイ
きちんと感のあるネクタイに、小さくあしらわれた犬の刺繍が入った
犬好きの為のギフトBOX入り・ウォッシャブル ドッグネクタイ。
一見するとクラシックなペイズリー柄ですが、細部に犬のシルエットやモチーフを配置。
職場のコミュニケーションのきっかけとなる「遊び心」を演出しつつも、フォーマルな場面にも
対応できる品格を維持しています。
シワになりにくい高品質なポリエステル素材を使用しており、家庭用洗濯機での丸洗いが可能。
ライフスタイルに寄り添う、実用的な設計となっています。
■全10種のデザイン
パッケージには、スーツを纏った犬のイラストを採用。
箱の切り抜き部分から中のネクタイが覗き、まるで犬たちがネクタイを締めているよう。
内底のデザインもこだわり抜いており、茶目っ気のある各犬種に思わず笑みがこぼれるような仕掛けに。
上段左から
001: ビーグル
002: キャバリア
003: コーギー
下段左から
004: ダックスフンド
005: フレンチブルドック1
上段左から
006: フレンチブルドック2
007: フレンチブルドック3
008: ポメラニアン
下段左から
009: ゴールデンレトリバー
010: シバ
■商品概要
CHILL WORK × JUBILEE
ウォッシャブル ドッグネクタイ
\4,950(税込)
商品番号: Chtie-easysb-dog
〈全10種〉
サイズ：本体 / 約 145cm × 8.0cm (全長×最太幅)
BOX / 約 24.8cm × 11cm (全長×最太幅)
素材：ポリエステル100%
※素材の特性上誤差がある場合がございます。
▼Jubilee公式サイトにて販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/134219407(https://www.jubileedesign.jp/items/134219407)
■「 Jubilee 」とは
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/) (公式サイト)
Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp
株式会社H.I.T.