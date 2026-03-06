ベルフェイス、『Agentforce』活用事例がSalesforce公式サイトにて公開

ベルフェイス株式会社

Salesforce入力エージェント「ベルセールスAI(エーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、Salesforce社のAIエージェント『Agentforce』の活用事例として、当社の取り組みが公式に公開されたことをお知らせします。


■Agentforce事例の概要

リードの熱が冷める前に。Agentforceで“波”を吸収したベルフェイスの選択


ベルフェイスが直面していた課題は、イベントや施策直後に発生するリード対応の"波"を、人の稼働だけでは吸収しきれないことでした。


Agentforceを活用することで、リード対応の「最初の一手」を自動化し、初動対応の遅れによる機会損失を防ぐ体制を構築。 さらに、営業活動の振り返りや育成プロセスにも活用することで、組織全体の生産性向上を実現しています。


■Salesforce公式事例の詳細はこちら

本取り組みの背景や設計思想、具体的な実装内容は、Salesforce公式サイトにて公開されています。


詳細を見る :
https://www.salesforce.com/jp/customer-stories/bellface/%5D(https://www.salesforce.com/jp/customer-stories/bellface/
■「どう設計し、どう運用しているのか？」を語るウェビナーを開催

今回の事例公開を記念して、「Agentforceで営業生産性2倍を実現―『AIを使い倒す』営業現場のリアル」と題したウェビナーを開催いたします。


まさに現場で「使い倒している」営業マネージャーが直接ご紹介いたします！



Agentforce活用をテーマにしたウェビナーを3月19日(木)に開催

- タイトル：Agentforceで営業生産性2倍を実現―『AIを使い倒す』営業現場のリアル
- 開催日時：2026年3月19日(木) 12:00～13:00 / 16:00～17:00（録画配信）
- 開催形式：オンライン
- 参加費：無料

■こんな方におすすめ
- Salesforceにデータはあるが、活かしきれていない
- 入力負荷が高く、現場が疲弊している
- Agentforceの具体的な活用事例を知りたい
- Agentforce導入を検討している、または情報収集中の方
- 人手不足時代の営業組織設計に課題を感じている

■当日お話しする内容
- Agentforce導入の背景と課題
- 現場定着に向けた戦略
- 現場でのAgentforce活用方法
- 質疑応答

■お申し込みはこちら

ウェビナーの詳細およびお申し込みは、以下よりご確認ください。


お申し込みはこちら :
https://bsai.bellface.co.jp/events/webinar-20260319
■ベルフェイス株式会社　会社概要

商号　　　　 ： ベルフェイス株式会社


所在地　　　 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F


代表者　　　 ： 代表取締役　中島 一明


設立　　　　 ： 2015年4月27日


資本金　　　 ： 9,015百万円(資本準備金含む)


事業内容　　 ： Salesforce入力エージェント「ベルセールスAI」の開発・販売


ホームページ ： https://bsai.bellface.co.jp/