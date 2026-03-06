テレビ視聴のアテンションデータを取得するREVISIO　「コネクテッドTV白書2026」を発表

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を計測するREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷 康士、以下REVISIO）は、コネクテッドTV（以下、CTV）の視聴傾向について、研究結果をまとめた資料「コネクテッドTV白書2026」を発表いたします。

コネクテッドTV白書2026

コネクテッドTV白書は、全国大規模アンケートとREVISIO実測データの両方を用いて、誰が・なぜ・どのようにテレビスクリーンで何を視聴しているのか、年々成長を遂げているCTVの視聴実態を明らかにしています。

2023年より発表している本レポートは広告主・広告会社・プラットフォーム・報道関係を問わず、多くの皆様が読んでくださり、更にデータを引用いただいていることに改めて御礼申し上げます。本年も継続して発行することで皆様のマーケティング活動の一助となれば幸いです。

結果レポートについて

本リリースで取り上げた内容以外にも数多くのデータを掲載しております。下記ページからダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。

無料版のダウンロードはこちら :https://revisio.co.jp/download/x67PzUid



詳細な属性別データやアンケート集計データを含めた有料版レポートをご希望の方はお問い合わせページよりご連絡をいただければ幸いです。

有料版のお問い合わせはこちら :https://revisio.co.jp/contact

本研究の背景と目的

昨今のCTV視聴の普及に伴い、CTV広告市場の拡大が進んでいます。

本研究では、視聴者のCTV視聴の実態について、意識データと視聴データを掛け合わせることで、深く分析しております。動画サービス毎の視聴データや、共視聴（2人以上で視聴すること）の傾向などを様々な切り口でまとめているほか、今年は初めてコンテンツ毎の分析データも収録いたしました。

今後のCTVの展望を考えるにあたって、皆さまのお役に立てるものと考えております。

なお、本研究ではREVISIOが保有する関東エリア2,000世帯から得られるCTV視聴データと、REVISIOが独自に実施をしたスクリーニング調査35,000名、本調査3,000名のアンケートデータを利用しております。

研究結果の概要

地上波放送局も含めた平均利用時間は2年連続でYouTubeが1位に。全ての動画サービスの利用率は上昇している一方、テレビでの利用時間は動画サービスごとに増減がある

テレビデバイスにおける1日あたりの利用時間

CTV視聴世帯における各動画サービス・放送局の平均視聴時間は、「YouTube」が50.4分/日と1位を記録。動画サービスでTVer、Netflix、ABEMA、U-NEXTなどの視聴時間が昨年比で増加したほか、放送局ではTBSの増加が顕著で昨年より3.9分/日増加した。

注視度において、CTVが地上波より高い傾向が続く。また、CM時点の注視度も同じ傾向が確認されたCM時点の放送局・動画サービスごとの注視度

テレビの前に視聴者が滞在している際に、どれだけ画面を注視しているかを示す「注視度」では、地上波よりも動画サービスのほうが高い傾向が続いている。

CM時点においても同様で、視聴者が自らコンテンツを選択して視聴していることに加え、CMポジションの良さやCMチャンス（広告時間）が短いことなどが、高いアテンションを維持する要因と考えられる。

見たい番組のジャンルや時間帯によって、利用する放送局や動画サービスを使い分けている傾向が伺えるコンテンツ別注視度【添付スライドはTVerのランキング。他サービスのランキングは資料内に掲載】

ABEMA、Amazon Prime Video、Netflix、TVerで配信されている注視が高かった地上波番組を分析したところ、サービスごとに異なるコンテンツが上位にランクインした。視聴者は、アニメ・ドラマ・バラエティなどのジャンルによって利用するサービスを使い分けている傾向が伺えた。

資料版には、本リリースで取り上げた内容以外にも数多くのデータを掲載しております。ぜひ「コネクテッドTV白書2026」(https://revisio.co.jp/download/x67PzUid)をダウンロードの上、皆さまの実務にもお役立てください。

引用・転載時のクレジット表記のお願い

本研究の引用・転載時には、必ずクレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

＜例＞「REVISIOが実施した『コネクテッドTV白書2026』によると・・・」

＜本件に関する問い合わせ先＞

REVISIO株式会社

広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com

Tel(担当直通) 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

https://revisio.co.jp/

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自のアテンション（注視）データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリアの2,000世帯・関西エリア600世帯を調査対象とし、地上波の全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。