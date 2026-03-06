全国のバウムクーヘンが大集合！バウムクーヘン博覧会 2026

株式会社ユーハイム

バウムクーヘン博覧会

バウムクーヘン博覧会実行委員会(株式会社ユーハイム内：神戸市中央区港島中町7-7-4、代表取締役社長：河本英雄）は、2026年4月1日(水)～4月6日(月)の6日間、「バウムクーヘン博覧会2026」を大丸福岡天神店で開催いたします。

会場には、北は北海道、南は沖縄より、全国から多種多様なバウムクーヘンが大集合。バウムクーヘン博覧会でしか味わうことができない限定アイテムは今年も注目です。愛されスイーツ「バウムクーヘン」をおもいきり満喫できるひとときをお楽しみください。

今回23ブランドがブースでPOPUP出店！全国から約300種類のバウムクーヘンが大集合！

ご当地バウムクーヘンコーナーでは、全国47都道府県から約170ブランドが出品。またブランドブースも23ブランドがPOPUP出店。会場には約300種類のバウムクーヘンが大集合！シンプルなバウムクーヘンはもちろん、フルーツを使用したもの、思わず写真を撮りたくなるようなユニークなかたちのバウムクーヘンなど、多種多様なバウムクーヘンは目でも舌でも楽しめます。

＜ブランドブース出店一覧＞※ブランドは変更になる可能性がございます

期間限定ショップ・限定商品・実演販売など、ふだんは味わえないバウムクーヘンをお買い求めいただけます。

・北海道：Haus Von Frau Kurosawa、小樽石蔵バウム、米粉のバウムクーヘン ring ring

・群馬県：BAUMEN BROTHERS

・東京都：カタヌキヤ

・神奈川県：MYSTAR BASE

・石川県：ツキトワ by meigetsudo

・山梨県：エイトバウム、パティスリー ザ・エレン

・岐阜県：nicoem

・静岡県：Sweets house PIMAL

・愛知県：パティスリー フェアリーヌ、三寿園

・三重県：トキノワu.Baumkuchen、瑞宝軒龍乃掌バウム

・滋賀県：クラブハリエ

・兵庫県：シルエラ シルクロ、丸福バーム、ユーハイム

・広島県：櫟 kunugi

・福岡県：アトリエイト、未来図

・佐賀県：SHOGETSUDO

＜ご当地バウムクーヘン出品ブランド一覧＞※ブランドは変更になる可能性がございます

・北海道：Dessert de COLOCO、三星、柳月、洋菓子工房 北いち輪、和創菓 ひとひら

・青森県：GATEAU poco a poco、nico cakes、BUNACO

・岩手県：おかし工房木村屋、ブルージュ プリュス

・宮城県：WHITE SHIP、アグリードなるせ のびるバウム、ムッシュ マスノ・アルパジョン

・秋田県：お菓子のくらた、ハナマルシェ

・山形県：牧野洋酒店 gnade～グナーデ、シベール、COMERU、南陽バウムクーヘン こおどり庵

・福島県：BAUM HOUSE YONOMORI、お菓子の蔵 太郎庵、バウムラボ樹楽里

・茨城県：Farmkuchen Fukasaku、LA VORO、なめがた米こバウムクーヘン、バームクーヘン専門店 クローネ、花水木、和バウムクーヘン工房 つか本、アトリエプティ・ボア

・栃木県：バウムクーヘン工房はちや

・群馬県：きの輪、琴音や

・埼玉県：花園フォレスト、金笛 木桶バウム、自家製バウムクーヘン切り株の家

・千葉県：お菓子のたいよう、カモガワバウム、パティスリー メヌエット、見波亭

・東京都：ヴィヨン、パティスリー レザネフォール、ラ バランス銀座、ル ショコラ ドゥ アッシュ、檜木ノばーむ、Toki-Tokyo Baumkuchen

・神奈川県：パティスリー 栗の里、ベルグの4月、菊野屋製菓舗、和菓子 菜の花

・新潟県：御まんじゅう処結城堂、BARREL COFFEE BAUM

・富山県：ぐるる富山、ボン・リブラン、菓子工房 フェルヴェール、田舎バウム ふくる

・石川県：Kikkado、OHAKO KANAZAWA、しあわせお菓子 ふらん・どーる、メルヘン日進堂、洋菓子工房ぶどうの森

・福井県：VIVANT、シュトラウス金進堂、菓子工房ぽこあぽこ、西洋菓子倶楽部、バームクーヘン工房森のこしかけ

・山梨県：BAUM ARURA、黒富士農場、富士山プロダクト

・長野県：バウムクーヘン工房 結びの木、フランス菓子マロン、ル・ノール・リヴィエール、信州松本 バウムクーヘン工房 てまりや、白馬SWEETS工房 Ricca

・岐阜県：バウムクーヘン専門店よしや、たんど～る、ナチュール・ド・ドルチェ、ヌベール、広重バームクーヘン、KOKOKOバウムクーヘン

・静岡県：Baum薫～ばあむくん～、MatoKa、omotte、ヤタローグループ、Lieben rosa、富士モータースポーツミュージアム

・愛知県：ばぁむくぅへん研究所、はっぴーバウム、匠工房ホープ、ココトモファーム、桃花亭

・三重県：エトワール・ｆ・フィランテ、仏蘭西菓子 ルフラン

・滋賀県：アンデケン、ローザンベリー多和田,阿辻農園

・京都府：IKARIYA BEIKA KYOTO、ズーセス ヴェゲトゥス、バウムクーヘン工房CAZAN、ハセイチ珈琲、京ばあむ、美十、fuwane

・大阪府：MIYABI'Sバウムクーヘン専門店、TAMUTAMU...BAUMKUCHEN FACTORY、オベルカンフ、お菓子工房 新、むか新

・兵庫県：AGRI CAFE、BAUM u. BAUM、ELEPHANT RING、Mon amie KIKI、ULURU BAUM LABO、Baumkuchen工房ふるむーん、ホテルモントレ、パティスリー ラトリエ ドゥ マッサ、株式会社 稔樹-miki-、杵屋、神戸ポートピアホテル、淡路島ばぁむ工房 maaru factory、パティスリーAKITO、おこめスイーツ＆カフェ『米菓』、パティシエ エス コヤマ

・奈良県：パティスリー Neiro、ローゼの菓瓶

・和歌山県：おかし工房SAWA、バウムクーヘン専門店 MAHALO、Petit a Petit

・鳥取県：パティスリー MINOURA、妖菓堂

・島根県：パティスリー・ディラン、ベッカライコンディトライヒダカ、奥出雲前綿屋、洋菓子工房リール

・岡山県：CAKE HOUSE FUKUYA、ORIGIN、ル・フォワイエ、菓子工房KLARA

・広島県：コンディトライ・フェルダーシェフ、西洋菓子 無花果

・山口県：トロアメゾン

・徳島県：イルローザ、かいふ菓子ロマンKIMOTOYA、バームマエハシ、阿波観光ホテル

・香川県：サンファソン、フランス菓子工房ラ・ファミーユ

・愛媛県：PENTA FACTORY、イリスのバーム工房、ソルシエ、永久堂

・高知県：たまごファミリー、浜幸

・福岡県：fattoria da Cosimo、石村萬盛堂、洋菓子のカワグチ、morinoiro

・佐賀県：BAUM KUCHEN 雅、バウムクーヘン専門店akaneiro

・長崎県：ボンソアール

・熊本県：ASOMILK、おいし杉工房、スイーツラボ ボングー

・大分県：お菓子の菊家、湯布院 GOEMON

・宮崎県：ユウヒテラス

・鹿児島県：31℃LINE花子、たまご屋のSweets工房RANKO、菓子工房 Konomoto、霧島菓子処森三

・沖縄県：ふくぎや

ご当地バウムクーヘン選びの参考に！バウムクーヘンBAR47

バウムクーヘンBAR47

47種類のご当地バウムクーヘンの中からお好きなもの5種類、一口サイズでお召し上がりいただける「バウムクーヘンBAR47」。試してみたいバウムクーヘンを少しずつお楽しみいただけるので、「ご当地バウムコーナー」でのバウムクーヘン選びの参考にしてみては?!

お好きなバウムクーヘン5種 １皿550円(税込)

ドリンク(コーヒー：ホット/ミネラルウォーター)150円(税込)

※なくなり次第終了。

※ラストオーダーは終了時間の30分前まで。

※写真はイメージです。

※内容は変更になる場合がございます。

焼きたてふわふわのバウムが食べられる！AI職人「THEO」の「焼きたてバウムクーヘン」

THEOTHEO２.焼きたてバウムクーヘン

5年間の開発を経て、世界初のバウムクーヘン専用AI職人「THEO(テオ)」が誕生！

期間中「THEO」が焼いたバウムクーヘンを販売いたします。

焼きたてのバウムクーヘンはたまごの風味豊かで、

バウムクーヘン博覧会でしか味わえないおいしさです。

※各日数量限定販売

焼きたてバウムクーヘン(1個)432円(税込)

焼きあがり時間

１.10:30～ ２.11:30～ ３.12:30～

４.13:30～ ５.14:30～ ６.15:30～

７.16:30～ ８.17:30～ ９.18:30～

※催し最終日は７.16:30～の回が最終となります。

【新企画】お花のかわいいリースをのせたバウムクーヘンでお誕生日をお祝いしよう。

バースデーバウムクーヘン

誕生日にはバウムクーヘン。

木の年輪のように、重ねて焼き上げるバウムクーヘン。

毎年の「おめでとう」を、カタチにしました。

春夏秋冬の季節のお花をあしらったバウムクーヘンでお祝いを！

バースデーバウムクーヘン（フラワーリース）

各1個 2,700円（税込）

※写真はイメージです。

あなたもバウムクーヘン職人！テーブルバウムでバウムクーヘンを作りを体験！

テーブルバウムテーブルバウム２.

バウムクーヘンを自分で焼くことができる体験コーナー！

参加費 1,100円(税込)(お土産付き)

所要時間 約30分

受付 各日10:30～、11:30～、12:30～、

13:30～、14:30～、15:30～、

16:30～、17:30～、18:30～

※最終日は16:30～の回で終了となります。

※小学生未満のお子様は保護者同伴でご参加ください。

※内容に変更がある場合がございます。

全国ご当地バウムクーヘンの頂点を決める！ファイナルクーヘン総選挙開催

ファイナルクーヘン総選挙ファイナルクーヘン総選挙選挙ポスター

会場内のファイナルクーヘン総選挙ブースは、まるで選挙会場のようなよそおいに。エントリーブランドの選挙風ポスターや投票箱、記載台が会場に設置されます。投票に参加していただいた方にバウムクーヘン博覧会でしか手に入らない粗品をプレゼント！実際の選挙権は18歳以上ですが、ファイナルクーヘン総選挙はもちろん年齢制限一切なし。小さなお子様でも投票可能ですのでぜひご家族でご参加ください。

Instagram投票も実施されるため、開催期間中は日本全国どこからでも投票が可能です。みなさまの清き1票をご当地ブランドが心待ちにしています。あなたの推しのご当地バウムクーヘンに投票して、推しバウムを応援しましょう！

【会場投票】

投票期間：2026年4月1日(水)～4月5日(日) 10:00～19:00

※最終日4月6日(月)は10:00～17:00となります。

投票用紙に記入し、投票箱に投票用紙を入れてください。

用紙に記入し投票すると、バウムクーヘン博覧会でしか手に入らないノベルティをプレゼント！

【Instagram投票】

・期間：2026年3月1日(日)～5月31日(日) 開催中

バウムクーヘン博覧会公式Instagramの各エントリー投稿の(ハート)数を票として加算致します。

公式Instagram(@baumkuchenexpo)：https://www.instagram.com/baumkuchenexpo/

バウムクーヘンを投げるとバウムクーヘンがもらえる？！「バウム投げ」！

バウム投げ

全国８地方の的にバウムクーヘン型のリングを投げるとご当地バウムが当たります！1回100円でご当地のミニバウムクーヘンが当たるAコースと、1回500円でご当地バウムクーヘンのホールが当たるBコースの2種類をご用意しました。どの地方のご当地バウムが手に入るかはあなたの腕次第！的に入らなくても参加賞をもらえるので気軽にご参加ください。

〇Aコース 1回3投 100円（税込）

賞品：リングが入った地方のご当地ミニバウムクーヘンを1つプレゼント

〇Bコース 1回3投 500円（税込）

賞品：リングを全て同じ的に入れると、その地方のご当地バウムクーヘンを1つプレゼント

※Aコース、Bコースともに、お渡しするバウムクーヘンはお一つとなります。

※Aコース、Bコース合わせて各日先着500名様とさせていただきます。

※Aコース、Bコースともに、外れても参加賞プレゼント

集まれ「バウミアン（苗字に木の付く人）」！



バウミアン

バウムクーヘン博覧会Instagramのフォローワーキャンペーンとして「バウミアン」を募集しています。

Instagramをフォローしていて、苗字に漢字の「木」の部首が入る方を「バウミアン」に認定。

・応募期間：2026年３月20日(金)15：00～3月28日(土)17：00

・応募条件：日本国内にお住まいのInstagramで公開アカウントを保有し、

本応募規約に同意のうえ応募いただける方。

【バウミアン応募・認定の手順】

１. バウムクーヘン博覧会公式Instagramアカウント（＠baumkuchenexpo）をフォローする。

２. バウムクーヘン博覧会公式HP内のバウミアン申請フォームより氏名・Instagramアカウントを入力。

３. 苗字に漢字の「木」が入っている事が確認できたフォロワーの方にInstagramのDMより認定書の画像を送付。

【バウミアン特典】

・会場内1会計税抜3,000円以上お買い上げの上、レシートと認定書画像を提示いただきますとバウムルーレットを3回チャレンジできます。

・バウミアンのお連れ様も1会計税抜3,000円以上お買い上げでレシートを提示いただきますとバウムルーレットを1回チャレンジできます。

※ご本人の使用を確認させていただく為、お会計時にInstagramのDM受取の画面をご提示ください。

※ダウンロードした画像のみ提示は無効とさせていただきます。

☆バウミアン企画は今回のイベント以降も特典を計画しております。

バウムクーヘン博覧会スペシャルサポーターの「甘党男子」ミニライブ＆特典会

バウムクーヘン博覧会スペシャルサポーターとして参加している「甘党男子」のミニライブを開催します。

甘党男子

甘党男子イベント

日程：2026年4月5日(日)予定

13:00~13:30 ライブ 終了後特典会(40分)

15:30~16:00ライブ 終了後特典会(40分)

※詳細につきましてはバウムクーヘン博覧会公式Webサイトや、公式Twitterにてお知らせします。

甘党男子とは

「ワールドスイーツトレンドアイドル！」スイーツがコンセプトの6人組ユニット。全員がスイーツ好きでスイーツコンシェルジュの資格も所持している。スイーツの名前の楽曲のみを歌い、2022年8月3日(水)に1st Single「バームクーヘン」が発売。バウムクーヘン博覧会公式スペシャルサポーターとしてイベントを盛り上げます。

公式Twitter：https://twitter.com/amatou_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/amatou_danshi_official/

公式Webサイト：https://ama-dan.jp/

「バウムクーヘン博覧会」開催概要

名称：バウムクーヘン博覧会2026

会場：大丸福岡天神店 本館８階 催場

日時：2026年4月1日(水)～4月6日(月) 10:00～19:00

※催し最終日は17:00閉場

※諸事情により営業時間、各種イベントは変更となる可能性がございます。