サウナの日＝まもるさん誕生日！ととのい系ブランド「ごリラックス」から“サウナコーデ”『湯にふぉーむ』新登場

3/7 サウナの日「湯にふぉーむ」新登場 ！

株式会社パイン・クリエイト

ととのい系ブランド「ごリラックス」は、3月7日の「サウナの日」とキャラクター「まもるさん」の誕生日を記念し、オンラインショップ限定アパレル『サウナの日 湯にふぉーむ』を2026年3月7日(土)～15日(日)の期間で、受注販売いたします。

ユニフォーム風のデザインが特徴のロンTと、サウナでも日常でも着用できるナイロン素材のサウナパンツが新登場。さらに本商品をご購入いただいた方には、チームワッペン風デザインのオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※本商品はオンラインショップ限定の受注販売商品です。

◼︎湯にふぉーむ ロンT

ユニフォーム風デザインが特徴のロンT。

フロントには「Hot Steamers」のロゴと、サウナを楽しむまもるさんのイラストをデザインしています。

背面にはサウナの日にちなんだ「37（サウナ）」のナンバリング。

カラー：ホワイト / ブラック

サイズ：M / L / XL

価格：4,840円（税込）

◼︎湯にふぉーむ サウナパンツ

サウナでも日常でも使える、ナイロン素材のサウナパンツが新登場。

軽やかな履き心地で、水着としても使用できる万能アイテムです。

カラー：グレー / ブラック

サイズ：S / M / L

価格：4,620円（税込）

◼︎湯にふぉーむ 上下セット

ロンTとサウナパンツをセットで購入できる、お得な上下セットもご用意しています。

単品同士で購入するよりもお得にお買い求めいただけるので、

「上下でそろえたい！」という方にはセット購入がおすすめです。

価格：8,800円（税込）

＜購入特典＞チームワッペン風ステッカー

『湯にふぉーむ』をご購入いただいた方には、

チームワッペン風デザインのオリジナルステッカーをプレゼント。

※上下別々にご購入いただいた場合でも特典が付きます。

お届け予定日 : 3月下旬から4月上旬に順次発送

春先のゆったりサウナに、お友達やパートナーとお揃いコーデを楽しんでみてはいかがでしょうか。

◼︎ごリラックス

「サウナの世界を日常に」をコンセプトに、無口でシャイなゴリラ“まもるさん”があなたの心と身体を整える“ととのい系”ブランド。

SNSにてオリジナルサウナグッズやオンラインショップ限定アイテム、イベント情報を日々発信中。

企業・ブランドとのコラボレーションによるSNSキャンペーンや商品企画にも積極的に取り組んでいます。

ごリラックス公式インスタグラム :https://www.instagram.com/gorelax_totonoilife/?hl=ja

株式会社パイン・クリエイトは「雑貨で笑顔を創造する。」をコンセプトに、日々の生活を便利に楽しくできるような商品を開発しお届けしています。



【会社概要】

会社名：株式会社パイン・クリエイト

所在地：〒542-0081

大阪市中央区南船場4丁目11番20号 G-TERRACE心斎橋6F

代表者：松井 良行

設立： 2007年12月

URL：https://www.pine-create.jp

事業内容： 自社オリジナルの生活・インテリア雑貨の企画デザイン・製造及び輸出入・販売・ODM/OEM商品の企画デザイン・製造及び輸出入・販売

【お問い合わせ先】

TEL：06-6224-0686 FAX：06-6224-0687