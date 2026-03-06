映画『オリックス・バファローズ2025 ～DETA！WAO！OKADA THE MOVIE～』60分の未公開映像付きBlu-ray、5月20日（水）発売決定！

株式会社コンテンツセブン

プロ野球、オリックス・バファローズの2025年シーズンを、オリックス・バファローズと共に生きる芸人、岡田圭右（ますだおかだ）の視点から振り返る密着ドキュメンタリー『オリックス・バファローズ2025 ～DETA！WAO！OKADA THE MOVIE～』のBlu-rayが、2026年5月20日（水）に発売されることが決定しました！

(C)「オリックス・バファローズ2025 ～DETA! WAO! OKADA THE MOVIE～」製作委員会

2026年1月に全国公開された本作は、王座奪還に燃えるチームの2025年シーズンを、自他共に認める“筋金入りのオリックスファン”岡田の視点から振り返る密着ドキュメンタリーです。

オフシーズンの寂しさを埋めたい――。

そんな熱い想いから始まった本作は、2025年3月の撮影開始から、シーズン終了まで長期密着。岡田ならではの愛ある叱咤激励や一喜一憂の解説をベースに、シーズンを象徴する名勝負や激戦の試合映像とともに、その軌跡をたどります。さらに、岸田護監督をはじめ、現役続行を決めた平野佳寿投手、惜しまれながら引退したＴ-岡田との対談など、ファン垂涎の映像も多数収録。これまでにない、まったく新しい“推し球団応援ドキュメンタリー”がここに誕生しました！

本編でカットされたシーンをはじめ、紅林弘太郎選手、若月健矢捕手、福永奨捕手へのインタビュー、さらにナレーターを務めた坂口智隆、近藤一樹、海田智行、近藤大亮の収録の模様など、ここでしか観ることのできない貴重な映像が満載です！

オリックス・バファローズファン必見の永久保存版として、2025年シーズンの熱狂と感動を余すことなくお楽しみください！

【商品情報】

＜収録映像＞

本編105分／特典映像「未公開映像特別編」約60分（Blu-ray 1枚組）

＜封入特典＞

フォトブックレット（12p）

＜発売日＞

2026年5月20日（水）

＜価格＞

6,050円（税込）

▼Blu-rayの詳細・ご予約はこちらから

・コリタメサイト(https://koretame.com/SHOP/90640.html)

・コリタメ楽天市場店(https://soko.rms.rakuten.co.jp/koretame/90640/)

・コリタメAmazon店(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRDJMZX5)

・コリタメYahoo！ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/koretame-ys/90640.html)

・楽天ブックス(https://r10.to/hPRqbr)

【作品情報】

■あらすじ

オリックス・バファローズと共に生きる芸人、ますだおかだ・岡田圭右の視点から、王座奪還に燃えるチームの2025年シーズンを振り返る密着ドキュメンタリー。2025年3月の撮影開始からシーズン終了まで長期密着し、岡田ならではの愛ある叱咤激励や一喜一憂の解説をベースに、シーズンを象徴する名勝負や激戦の試合映像とともに、その軌跡をたどる。さらに、岸田護監督や平野佳寿投手、惜しまれながら引退したＴ-岡田らとの対談も収録し、2025年シーズンを熱く締めくくる！

■キャスト

岡田圭右（ますだおかだ） 岸田護監督 平野佳寿投手 Ｔ-岡田 他

■ナレーター

坂口智隆 近藤一樹 海田智行 近藤大亮

■スタッフ

監督：金森直哉

プロデューサー：横山元一、鈴木直俊

音楽 ：鎌田雅人

配給：コンテンツセブン

制作：プラナ／メディランド

キャスティング・PR協力・映像提供・監修：オリックス野球クラブ

キャスティング協力・映像提供：関西テレビ放送

制作協力：松竹芸能

■映画公式サイト

https://www.orix-okada2025.com/

