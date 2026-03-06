TVアニメ『SPY×FAMILY』より米国先行販売の自立型ぬいぐるみフィギュアシリーズ 『KINOKOS』が日本国内「Aniqueショップ」にて販売！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、同社が運営するサービス「Aniqueショップ」にて、TVアニメ『SPY×FAMILY』オリジナルグッズを販売開始いたします。

本商品は米国で先行販売され人気を博したグッズラインで、この度日本国内での販売が実現いたしました。

"KINOKOS（キノコス）"とは？

自立するぬいぐるみ素材の新しいフィギュアです。

軽くて柔らかい手触りと、可愛らしいフォルムが魅力です。

受注期間

2026年3月13日（金）12:00 ～3月29日（日）23:59

販売サイト

Anique Shop (アニークショップ)

https://anique.jp

商品ラインナップ

■KINOKOS

各 1,980円（税込）

全6種：ロイド / アーニャ 制服ver. / アーニャ パジャマ ver. / アーニャ ワンピースver. / ヨル / ボンド

■トレーディング KINOKOS mini

990円（税込）/ BOX 5,940円（税込）

全6種：ロイド / アーニャ 制服ver. / アーニャ パジャマ ver. / アーニャ ワンピースver. / ヨル / ボンド

著作権表記

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

会社概要

商号： Anique株式会社

代表者： 代表取締役 笠井高秀

事業内容： インターネットサービス「Anique」

『SPY×FAMILY』とは

熾烈な情報戦が繰り広げられる世界。敏腕諜報員〈黄昏〉に下された任務は、隣国との戦争回避のため、偽装家族を作って名門校の懇親会に出席し標的に接触するというもの。〈黄昏〉は平凡な市民ロイド・フォージャーとして家族を作るが、娘・アーニャは他人の心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった。秘密を抱えた家族が世界平和に挑む、大人気スパイアクションコメディ。

2019年3月より「少年ジャンプ＋」にて連載中の遠藤達哉による原作は数々の漫画賞を受賞。16巻まで発売中のコミックスは累計発行部数4,100万部を突破（2025年12月現在）。

2022年4月よりSeason 1の放送が始まった本作は、原作人気を受けての期待に応えるべく、WIT STUDIOとCloverWorksによる2社共同制作という異例の体制が採られた。古橋一浩監督をはじめとするアニメ界屈指のスタッフ陣、江口拓也、種崎敦美、早見沙織、松田健一郎ら人気キャスト陣に加え、第1クールの主題歌はOfficial髭男dism「ミックスナッツ」、星野源「喜劇」、第2クールはBUMP OF CHICKEN「SOUVENIR」、yama「色彩」と、名だたるアーティストが担当したことも話題となり、2022年の大ヒットアニメとして注目を集めた。

さらに2023年10月からはSeason 2が放送された。原作でも特に人気の高い「豪華客船編」がこれまで以上のスケール感で描かれ、Adoによるオープニング主題歌「クラクラ」、Vaundyによるエンディング主題歌「トドメの一撃 feat.Cory Wong」も世の話題をさらった。

そして同年12月22日には、原作・監修・キャラクター原案：遠藤達哉によるシリーズ初の映画化作品、『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が公開された。TVアニメSeason 1で監督を務めた古橋一浩をアニメーションアドバイザーに迎え、本作の監督は同じくSeason 1で助監督を務めた片桐崇が担当。更に、脚本は大河内一楼による完全新作オリジナルストーリーと錚々たるスタッフ陣で制作。「ミックスナッツ」の人気を受け、劇場版主題歌はOfficial髭男dism「SOULSOUP」、エンディング主題歌は星野源「光の跡」であることが発表されると、Season 1の名タッグ再結成に大きな反響が巻き起こった。シリーズ初劇場版にして興行収入63.2億円・観客動員数464万人越えの大ヒットを記録した。

TVアニメSeason 1、2、劇場版を経て国民的アニメとなった本作。2025年10月からはSeason 3も放送。オープニング主題歌は、TVアニメへの書き下ろしが初となる、スピッツによる「灯を護る」。そしてエンディング主題歌は若者を中心に絶大な支持を集める幾田りらによる「Actor」に決定し話題を博した。ロイドがなぜスパイになったのかが明かされた「ロイド過去編」。物語のキーパーソン、ダミアンの母メリンダ初登場の「バスジャック編」。過去最大の脅威が訪れる「ウィーラー編」と、かつてないスケール感で描かれ、放送を終えた今もますます注目が高まっている。