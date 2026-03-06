〈シナモロール〉デザインで人気の香りが復刻「Dreamy Bath Time（ドリーミーバスタイム）」3月13日（金）数量限定発売
ライフスタイルブランド Laline（ラリン）は、株式会社サンリオの人気キャラクター〈シナモロール〉とコラボレーションした限定デザインコレクション「Dreamy Bath Time（ドリーミーバスタイム）」を、2026年3月13日(金)より全国の店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。
ふわふわお空の上で楽しむ、シナモロールとLaline（ラリン）のバスタイム
シナモロールと一緒に、ふわふわとしたお空の上で過ごすLaline（ラリン）のバスタイムをテーマにした本コレクションは、「ハピネス」をキーワードに、きらめくドリーミーな世界観が魅力。
多くのファンから支持を集めた人気の香り「ラズベリーバニラ」を復刻し、心ほどけるひとときを演出するバス＆ボディケアを提案します。
コレクションには、シナモロール とそのお友だち“みるく”も登場。
毎日のケアタイムを、まるで雲の上にいるような、やさしく幸福感に包まれる時間へと誘います。
＜フレグランスについて＞
フレグランス名：ラズベリーバニラ
ザクロとブラックカラントのジューシーなフルーティーさが広がり、気持ちまで明るくしてくれる、前向きなハピネスフレグランスです。
フレッシュで軽やかな印象から、少しずつバニラとラズベリーのやさしい甘さへと変化する、しあわせの余韻が楽しめる香り。
◼️発売日 2026年3月13日(金)
全国のLaline店舗および公式オンラインショップ（午前10時～）にて
*エクスフォリエーティング…古い角質や毛穴汚れ、余分な皮脂をやさしく取り除き、肌をなめらかに整える角質ケア
Dreamy Bath Time
Cinnamoroll エクスフォリエーティングボディソープ
200ml 4,730円(税込)
粒感が心地よい、新感覚ボディソープ。
肌にうるおいを与えながら、微粒のスクラブ* で古い角質を取り除く、ピーリングソープ。泡立てても、そのままでも楽しめる2WAY仕様です。ヒアルロン酸配合で、うるおいを守りつつフレッシュな洗い上がりへ導きます。
*洗浄成分
Dreamy Bath Time
Cinnamoroll エクスフォリエーティングフェイシャルソープ
100ml 4,290円(税込)
なめらかな粒子で、つるんと整うフェイスケア。
肌あたりのやさしい粒子を取り入れたフェイシャルスクラブで、やさしくマッサージ。ヒアルロン酸とビタミンE（酢酸トコフェロール）が、使用後の肌にうるおいを与え、なめらかに整えます。
Dreamy Bath Time
Cinnamoroll シマーオイル
100ml 5,390円(税込)
ひと塗りで、圧倒的ツヤ肌。
ホホバオイルなどの植物由来成分がうるおいをキープし、繊細なラメが肌に上品なツヤを与えます。キラキラとした可愛い仕上がりと、満足感のある使い心地を両立した実力派オイル。ボディ用ハイライターとして、デコルテや腕にひと塗りするのもおすすめです。
*デザインは2種類をご用意しています。
Dreamy Bath Time
Cinnamoroll ボディクリーム
350ml 4,950円(税込)
お風呂上がりの肌を、しっとり夢心地に。
低刺激レチノール（パルミチン酸レチノール）*と植物由来オイルを配合。肌をやわらかく整え、うるおいを与えることで、乾燥しがちな肌を包み込むようにケアするボディクリームです。ポンプタイプで使いやすく、日々のケアに取り入れやすい一本。
*整肌成分
Dreamy Bath Time
Cinnamoroll ハンドクリーム
60ml 2,420円(税込)
シナモロールと一緒に、毎日のお出かけに。
ヒアルロン酸* を配合し、肌表面にうるおいのヴェールをまとわせ、乾燥を防ぎます。
外出先でも、フレッシュな香りとうるおいをさっとプラス。可愛いデザインと気軽なサイズ感で、ギフトにもぴったりのアイテムです。
*保湿成分
Dreamy Bath Time
Cinnamoroll コットンバッグ
価格未定
ドリーミーなバスタイムを、日常にも。
シナモロールと“みるく”がバスタイムを楽しむ様子を描いた、ドリーミーなイラストのコットンバッグ。やさしい世界観が、毎日のお出かけを特別な時間にしてくれます。
Dreamy Bath Time
Cinnamoroll クリアPVCバッグ
660円(税込)
水や汚れに強いPVC素材のクリアポーチ。
同コレクションのチューブアイテムが収まり、使いやすさも魅力です。お気に入りのアイテムを収納して、旅行やスパのおともに。
＜限定ギフトボックス＞
お空の上で楽しむバスタイムをイメージした、限定ギフトボックスを2種類ご用意しました。
ふわふわ、あわあわとした楽しいひとときを、やさしく淡いカラーで表現。
開けた瞬間に思わず笑顔になる、ハピネスをぎゅっと詰め込んだ可愛いギフトボックスです。
Dreamy Bath Time
Cinnamoroll トールギフトBOX
1,650円(税込)
Dreamy Bath Time
Cinnamoroll トランクギフトBOX
1,980円(税込)
■本件に関するお問い合わせ先
Laline JAPAN株式会社 (株式会社TSIホールディングス) PR 事務局
お問い合わせフォーム：mail:info@laline.jp
Laline〈ラリン〉
Laline 〈ラリン〉は 1999 年、死海の自然の恵みと香りをベースに誕生したイスラエル発のライフスタイルブランド。ボディケアを中心に幅広いアイテムを展開し、世界中で愛されています。確かな品質と洗練されたデザインで、女性たちのライフスタイルを彩ります。
公式サイト：https://www.laline.jp/