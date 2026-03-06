至学館大学との相互連携に関する協定締結のお知らせ

三河ベイフットボールクラブ株式会社

この度、三河ベイフットボールクラブ株式会社は、至学館大学との相互連携に関する協定を締結いたしましたので、お知らせいたします。

この協定は、スポーツ振興の取り組みを通じて、相互の資源や機能等の活用を図りながら連携協力することにより、相互の発展と地域社会の活性化に寄与することを目的としています。

至学館大学 谷岡郁子学長 コメント

サッカーは世界中で愛され、子どもたちがスポーツを始めるのに最も適した競技の一つです。

裾野を広げてこそ、高い頂上が生まれます。

今回の連携を通じて、子どもたち、特にたくさんの少女たちがサッカーを楽しみ、元気に走り回れる地域にしたい。

また、本学の学生たちが、スポーツ栄養を筆頭に、これまでの研究の蓄積を選手の競技環境の向上に役立てていけることを大変楽しみにしています。

三河ベイフットボールクラブ株式会社 佐々木賢二代表取締役社長 コメント

長年地域に根ざし、スポーツ教育の場で世界へ発信し続けている至学館大学様と連携できることを光栄に思います。

我々が地域クラブとしてさらなる高みを目指す上で、至学館大学様が持つ豊富な実績や知見、指導力は非常に大きな力となります。

地域を大切にするという共通の想いのもと、どのようにクラブを作り、地域を盛り上げていくか、至学館大学の皆様と共に、その道を歩んでいけることに大きな可能性を感じています。