QuizKnockが東芝とコラボ！　伊沢拓司、須貝駿貴、鶴崎修功と一緒に量子力学の魅力を知ることができる動画が公開されました

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockと株式会社東芝（神奈川県川崎市、代表取締役社長執行役員CEO 島田 太郎、以下東芝）がコラボした動画がYouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」にて、2026年3月5日（木）に公開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=D09SvZ51Sbo ]

今回公開された動画は、東芝の総合研究所の研究員である後藤隼人さん、鯨岡真美子さんをお招きし、量子力学の魅力について、QuizKnockメンバーと楽しく学べる内容となっています。

東芝は、「人と、地球の、明日のために。」という経営理念の下、エネルギー、デジタルインフラ、デバイス＆テクノロジーなど幅広い領域で事業を展開し、先端技術で社会課題の解決を目指している会社です。

■YouTube動画：直感に反する！「量子力学」って何？【好きになっちゃう放課後】

本動画は、YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」の人気企画「好きになっちゃう放課後」シリーズの最新エピソードです。「好きになっちゃう放課後」では、毎回さまざまなテーマに精通するメンバーが集まり、その魅力を存分に語り合います。

「量子力学が好きになっちゃう放課後」と題された今回は、大学で物理を専攻していた須貝駿貴と、数学を専攻していた鶴崎修功が、東芝の研究員である後藤さん、鯨岡さんとともに、有名な思考実験「シュレディンガーの猫」など難解な概念を易しく丁寧に説明しながら、その魅力を紐解いていきます。

動画の後半では、東芝が世界をリードする最先端の量子技術にフォーカス。従来のコンピューターでは困難な計算を可能にする「量子コンピューター」や、究極のセキュリティを実現する「量子暗号通信」など、現在の研究成果が私たちの未来をどう変えるのかを紹介します。

「直感に反する」からこそ面白い量子力学の世界が、私たちの暮らしにどう繋がっているのか、ぜひ動画でご覧ください。

【動画概要】

・タイトル：直感に反する！「量子力学」って何？【好きになっちゃう放課後】

・QuizKnock出演者：伊沢拓司（司会）、須貝駿貴、鶴崎修功

・URL：https://youtu.be/D09SvZ51Sbo

・公開日：2026年3月5日（木）

さらに、YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」では、量子暗号についてわかりやすく解説しているShorts動画も公開中。こちらもぜひチェックしてください。

・【YouTube Shorts動画】理論上「絶対に」安全な暗号が存在する話

・URL：https://youtube.com/shorts/YgtZVblc1Vw

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/