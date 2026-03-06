【ＦＣＥ】「働きがいのある会社」ランキング女性版にてベストカンパニーに選出

株式会社FCE

株式会社ＦＣＥ（東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）は、Great Place to Work(R) Institute Japanが実施する「働きがいのある会社」女性ランキング2026年版の調査で、従業員100～999名部門にてベストカンパニーに選出されたことをお知らせいたします。2026年２月に発表された「働きがいのある会社」ランキング従業員100～999名部門にて、会社として７位にランクインしたことに続き、今回女性部門においてもベストカンパニーとして選出いただきました。

ＦＣＥ公式サイトはこちら ＞ :https://www.fce-hd.co.jp/

調査結果のハイライト：女性社員から支持を得た「公平性」と「心理的安全性」

従業員アンケートの結果、ＦＣＥの女性社員は以下の項目において特に高い評価となりました。

＜女性社員から特に評価が高かった項目＞

・「私は、この会社で自分らしくいられる」

・「地位や立場に関わらず、公平に扱われている」

・「この会社では、働きに見合った報酬が支払われている」

・「この会社ならではの福利厚生やメリットがある」



女性社員からは「自分らしさ」や「公平な処遇」において特に高い支持が得られており、性別や属性に縛られず、一人のプロフェッショナルとして尊重される環境が評価されています。

また、男女ともに評価が高かった項目には以下のものが挙げられます。

＜男女ともに評価が高かった項目＞

・「経営・管理者層の期待していることが明確になっている」

・「この会社では、必要なときに協力をあてにできる」

・「この会社の人たちは、仕事を達成するための努力を惜しまない」

・「経営・管理者層には、妥当な質問なら何でもでき、率直な回答が得られる」

・「経営・管理者層は、よい仕事や特別な努力に対し、感謝してくれる」

全社員共通して「必要な時の協力体制」や「努力への称賛」、そして「経営層との率直な対話」が高く評価されている点が特徴です。こうした誰もが安心して挑戦できる心理的安全性の高さこそが、多様な人財の活躍を支える基盤となっています。

ＦＣＥの働きがいを生み出す取り組み ＞ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000387.000029370.html

女性活躍を後押しするＦＣＥの「仕組み」

ＦＣＥでは、女性向けの特別な制度のみを充実させるのではなく、あくまで社員一人ひとりがプロフェッショナルとして力を発揮できる環境づくりに力を入れてきました。ライフイベントや環境の変化があっても挑戦の機会を諦めなくて済むよう、性別や年齢を問わず全社員が活躍できる「仕組みづくり」を徹底してきた結果、それが女性社員のキャリア形成と定着を後押ししているものだと捉えています。

１．「ライフプラン面談」：仕事・個人・家族の3軸で人生を応援

年に一度、上司と部下が「仕事」「個人」「家族」の３つの軸で将来像を語り合う面談を実施しています。個人のミッションと組織のミッションを重ね合わせ、ライフイベントや価値観の変化を前提に働き方をすり合わせます。 会社が人生全体を応援するスタンスを明示することで、出産・育児などのライフイベントとキャリアが分断されず、アンケート結果にある「自分らしくいられる」という安心感に繋がっていると考えます。

２．「期待人事」：属性によらない抜擢

ＦＣＥには年齢・年次・職種等に関わらず、「期待」を軸に責任ある役割を任せる文化があります。セールス職から人事への異動など、柔軟なキャリアチェンジも可能です。ライフステージの変化があっても成長機会が失われない環境が「公平に扱われている」という高評価に繋がっています。

３．柔軟な働き方の選択肢

リモートワークやフレックスタイム制を、特定の社員への特別扱いではなく、全社員共通の選択肢として導入しています。育児等の家庭責任と、仕事の両立が当たり前の環境として定着しており、ライフイベント等に対応して柔軟に働き続けることができる環境が整っています。

【その他の取り組みはコチラから】ＦＣＥオウンドメディア「FaCE!」

https://fce-group.jp/

ＦＣＥが展開する様々な事業

当社では、「チャレンジあふれる未来をつくる」をパーパス、「『主体性』×『生産性』で人的資本の最大化に貢献する」をミッションに、DX推進事業・教育研修事業・出版事業を展開しています。

＜DX推進事業＞

・ロボパットAI(https://fce-pat.co.jp/)

企業ユーザーからの評価が高かったIT 製品のTop50 を発表する「ITreview Best Software in Japan 2023」では、約7,300 製品の中から第１位（※１ 2024では約10,000製品中、第２位※２）を受賞するなど、多くの方にご支持いただいている純国産RPAツールです。他社には無い独自の無料サポートが好評をいただいており、ツールを導入して終わりではなく企業のRPA活用の定着まで伴走します。

※1 ITreview Best Software in Japan2023より

※2 ITreview Best Software in Japan2024より

・AI OMNI AGENT(https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/)

業務を自動化する“AIエージェント”によって、企業の生産性を進化させるAIプラットフォームサービスです。業界最高水準の性能に加え、専任コンサルタントが企業ごとの活用に向けて伴走支援いたします（※３）。DX推進や、教育研修事業のコンサルティングを行ってきたＦＣＥが蓄積してきたノウハウで、企業ごとの目指す姿に向けてAIエージェントの活用を促進します。

※３ 利用状況に応じたクレジット制度有り。詳しくは問い合わせください。

＜教育研修事業＞

・Smart Boarding(https://smartboarding.net/)

教育研修・コンサルティングのプロが提供する人財育成プラットフォームです。組織成長に必要な社員教育を実現する「人材育成」、学ぶ意欲を加速させる「人材評価」、社員一人ひとりの現状把握と目標管理ができる「人材管理」、さらにコンサルティングサポートによって、組織が目指す未来の姿を実現するために必要な「人財」を育成し続ける環境を創り出します。

・企業向けレジリエンス研修「レッスル(R)」(https://fcetc-rescle.co.jp/)

「レッスル(Rescle)」という言葉はレジリエンス(Resilience)とマッスル(Muscle)を掛け合わせた造語で「心の筋肉を鍛える」という意味が込められています。逆境や失敗をしなやかに乗り越え、それを成長の糧に変える力を組織的に鍛えるために、レジリエンス領域の第一人者である久世浩司氏の監修のもと、圧倒的な差別化を保有し開発されたのが企業向けレジリエンス研修 「レッスル(R)」です。

・子ども向け教育事業(https://fc-education.co.jp/)

全国の学校や学習塾を対象に、様々なソリューションを提供しています。例えば「７つの習慣J(R)(https://fc-education.co.jp/service/7hj/)」シリーズは、世界的ベストセラー『７つの習慣』をベースにした、子どもたちがよく体験する課題や悩みを一緒に解決し、望む人生を実現するために必要な「生きる力」を育てるプログラムです。また、小中高生向け手帳「フォーサイト(https://foresight-planner.jp/)」は、生徒の『振り返り力』の向上を目的に開発され、全国1,200校以上、累計259万人の児童・生徒に利用されています。子どもたちの自信と主体性を育むプログラムの提供と、教育現場のDX化によって、子どもたちと先生に新たな可能性を提供します。

＜出版事業＞

・『７つの習慣』(https://fce-publishing.co.jp/)の出版

世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラーである『７つの習慣』の出版を行っています。 出版のみに留まらず、出版・教育・法人研修の三領域を横断する取り組みを通じて、個人の可能性を引き出し、組織や社会の変革のきっかけを提供し続けます。次世代リーダーの育成、持続可能な社会の実現に向けて、『７つの習慣』の普遍的価値をさらに広げてまいります。

今後の展望

ＦＣＥは「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、性別やバックグラウンドに関わらず、全ての社員が自身の強みを活かして挑戦できる組織づくりを推進してまいります。そして、自社の実践を通じて得たノウハウを、DX推進事業や教育研修事業を通じて社会へ還元し、日本全体の「働きがい」向上に貢献してまいります。

【採用情報】＼ＦＣＥではチャレンジあふれる未来をつくるメンバーを積極採用しています！／

キャリア（中途）採用に関する情報はコチラから

https://fce-group.jp/8628/

新卒の方はコチラから

https://recruit.fce-hd.co.jp/

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年４月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル9階10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位（2024年度には約10,000製品中、第2位）を獲得した「ロボパットAI（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/) 、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。