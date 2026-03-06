【徳島市】徳島市民病院　自動精算機導入のお知らせ

徳島市

徳島市民病院では、会計時の混雑を緩和し、お支払いをよりスムーズに行えるよう、自動精算機を導入します。令和8年3月23日（月曜）から外来・入院の会計でご利用いただけます。

診察券を精算機に入れる、または受付票のバーコードを読み取りした後に画面の案内に沿って操作すると、その場で精算し、領収書等が発行されます。

操作に不安がある場合は、職員が近くでお手伝いしますので、お気軽にお声がけください。

なお、一部の手続きは窓口での対応となる場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

利用開始

3月23日（月曜）午前9時から

設置場所

徳島市民病院 外来会計付近

取扱時間

外来診療日の平日（月曜から金曜）午前9時から午後4時まで

注記:上記以外の時間は、通常の会計窓口でお支払いください。

ご利用の手順

- 会計表示盤に受付番号が表示されましたら、自動精算機でお会計ください。- 診察券を入れる、または受付票のバーコードを読み取ってください。- 画面の案内に沿って操作し、お支払いください。- 支払方法は、現金またはクレジットカード（一括のみ）です。- 領収書・明細書が自動精算機より発行されますので、お受け取りください。- 院内処方がある方には「院内薬引換券」が発行されます。薬剤部（1階7番窓口）でお待ちください。- 操作に不安がある場合は、職員が近くでお手伝いしますので、お気軽にお声がけください。

注記:お支払い内容等により、窓口での対応が必要となる場合があります。

徳島市民病院HP

https://www.city-tokushima-hosp.jp/news/952/

問い合わせ先

徳島市民病院医事経営課

〒770-0812 徳島県徳島市北常三島町2丁目34番地

TEL：088-622-5121（代表）

FAX：088-622-9317