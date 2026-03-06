「EMODA(エモダ)」オリジナルキャラクター「mooa(モア)・emma(エマ)」のミニポーチとキーリングを3月12日(木)に発売

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区) が運営するファッションブランド「EMODA(エモダ）」は、オリジナルキャラクターのmooa(モア)とemma(エマ) のミニポーチとキーリングの2型を2026年3月12日(木)にEMODA全店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」で発売します。

詳細を見る :https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK040/?sort=rk+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:dz_260306_mooaemma*&pi=p_sp_dz_260306_mooaemma&aid=dz_260306_mooaemma

【商品概要】

mooa emma FACE MINI POUCH

ファスナーを開けると小物を入れることができるフェイス形のミニポーチ。リップやアクセサリーなどを入れるのにぴったりのサイズ感でつくりました。キーリング型なのでバッグに付けて持ち運びがしやすいのもポイントです。

mooa emma FACE MINI POUCH / モア、エマ / 2,200円(税込)mooa emma FACE MINI POUCH / モア、エマ / 2,200円(税込)

mooa emma KEYRING

ころんとしたフォルムが可愛らしく、バッグや携帯につけられるマスコットキーリング仕様。あたまが大きく身体が小さい愛らしいバランスをそのまま表現したデザインです。

mooa emma KEYRING / モア、エマ / 2,200円(税込)mooa emma KEYRING / モア、エマ / 2,200円(税込)

また、3月12日(木)からノベルティフェアを開催します。

会期中、15,000円（税込）以上のお買い上げでmooa emma LOGO RUBBER STRAPをプレゼント。

【ノベルティ配布スケジュール】

3月12日(木) ルミネエスト新宿、ルミネ池袋、ルミネ横浜、ルミネ大宮

3月13日(金) EMODA全店舗

※数量限定。無くなり次第終了となります。

ノベルティ/mooa emma LOGO RUBBER STRAP

mooa・emmaについて

mooa・emma

EMODAのブランドコンセプト “モノトーン” がテーマのキャラクター。ブランド名の頭文字 「e」と「m」から名前をつけた、黒猫mooa(モア)と白猫emma(エマ)。ブランド設立15周年の2025年に誕生した2匹の猫の女の子。尻尾にそれぞれのイニシャルがついているのがポイント。

EMODAについて

MODE、MONOTONE、MINIMALをベースに、エッジを効かせた、その時代のムードを表現。

潔いこと。スタイルがあること。

常に挑戦し、ファッションを楽しみ続ける人へ。

■EMODAオフィシャルサイト／SNS

Official Site：http://emoda-japan.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/emoda/

X：https://ｘ.com/emoda_staff/(https://%EF%BD%98.com/emoda_staff/) ( @EMODA_STAFF )

Instagram：https://www.instagram.com/emoda_official/ ( @emoda_official )