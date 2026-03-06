ファイナルファンタジーの人気キャラクター「チョコボ」が12星座デザインのぬいぐるみ（プライズ）になって登場！
株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、株式会社スクウェア・エニックスの人気ゲームシリーズ「ファイナルファンタジー」のキャラクター「チョコボ」をモチーフにしたクレーンゲーム用景品「ファイナルファンタジー AM星座チョコボ ぬいぐるみ」を、2026年3月より全国のアミューズメント施設へ順次投入いたします。
- チョコボが星座の衣装で登場！キュートなぬいぐるみシリーズ
ファイナルファンタジーシリーズでおなじみの「チョコボ」が、12星座をテーマに、描き下ろしイラストをぬいぐるみ化した特別なデザインでプライズシリーズとして展開します。各星座のモチーフを身にまとった、コレクション性の高いアイテムです。ぜひお手に取ってお楽しみください。
第1弾は、以下の3つのモチーフがリリースされます。
商品名：ファイナルファンタジー AM 星座チョコボぬいぐるみ おひつじ座＆みずがめ座＆うお座
展開時期：2026年3月第2週予定
サイズ：全高約18cm
- 今後の展開予定
2026年6月3週登場
ファイナルファンタジー AM 星座チョコボぬいぐるみ おうし座＆ふたご座＆かに座
2026年9月2週登場
ファイナルファンタジー AM 星座チョコボぬいぐるみ しし座＆おとめ座＆てんびん座
2026年12月登場
ファイナルファンタジー AM 星座チョコボぬいぐるみ さそり座＆いて座＆やぎ座
※取扱店舗はプライズサイトにて随時公開いたします。
※商品のデザインや内容は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ファイナルファンタジー AM 星座チョコボぬいぐるみの登場を記念したフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
【キャンペーン名】
「ファイナルファンタジー AM 星座チョコボぬいぐるみ おひつじ座＆みずがめ座＆うお座」登場記念キャンペーン
【実施期間】2026年3月6日（金）12：00 ～ 3月12日（木） 23：59まで
【参加条件】
タイトートイズ公式X（@Taito_Toys）をフォロー
対象ポストを応募期間までにリポスト
【プレゼント内容】
「ファイナルファンタジー AM 星座チョコボぬいぐるみ おひつじ座＆みずがめ座＆うお座」
全3種をセットで抽選で5名様にプレゼント
【権利表記】
(C) SQUARE ENIX
【関連URL】
タイトー公式ページ：https://www.taito.co.jp/prize
【商標】
※「TAITO」および「TAITO ロゴ」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。