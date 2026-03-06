AnimeJapan 2026にdアニメストアが出展！dアニメストアにて配信予定の新作アニメ＆CMキャストによるステージを開催！ノベルティの配布やグリーティングなど、その他企画も盛りだくさん！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』（https://animestore.docomo.ne.jp）は、3月28日(土)、3月29日(日)に開催されるAnimeJapan 2026パブリックデーにブースを出展いたします。

dアニメストアにて配信予定の新作アニメや、dアニメストアCMキャストによるステージ、グリーティング、展示、ノベルティ配布など、企画盛りだくさんでお届けいたします。



※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2025年12月15日時点 一部個別課金あり

▼「AnimeJapan 2026×dアニメストア」特設ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002112

■ブース概要

【開催日時】

2026年3月28日(土)・29(日)9:00～17:00

※最終入場16:30

【会場】

東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール / 南1～4ホール / 屋上展示場

〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1

【dアニメストアブース】

東6ホール J-17

▼ブースステージスケジュール

■1日目 3/28(土)

・10：00～

dアニメストアスペシャルステージ『アニメとススメ！』

【出演者】和氣あず未、Machico、市岡彩香（MC）

【公式サイト】https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/lp046

・11：00～

TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』ステージ

【出演者】阿部敦、金田朋子、安村直樹（MC）

【公式サイト】https://rokkotsu-anime.com/

・12：00～

『カヤちゃんはコワくない』ステージ

【出演者】内田真礼、田所あずさ

【公式サイト】https://kayachan.com/

・13：00～

『猫と竜』ステージ

【出演者】井上喜久子、杉山紀彰

【公式サイト】https://nekoryuu-pr.com/

・14：00～

『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』ステージ

【出演者】金元寿子、伊藤静、三宅健太

【公式サイト】https://kanteishikari-anime.com/

・15：00～

最強声優大集合！ presented by ドコモ MAX

【出演者】立木文彦、丹下桜、松本梨香（28日のみ出演）、宮村優子

【公式サイト】https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/anime/event01/index.html

・16：00～

『おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています』ステージ

【出演者】白石晴香、大塚剛央、儀武ゆうこ（MC）

【公式サイト】https://odebuakujo-anime.com/

■2日目 3/29(日)

・10：00～

dアニメストアスペシャルステージ『アニメとススメ！』

【出演者】和氣あず未、Machico、青木瑠璃子（29日のみ出演）、市岡彩香（MC）

【公式サイト】https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/lp046

・11：15～

『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』ステージ

【出演者】Coming Soon

【公式サイト】https://all-works-maid-anime.com/

・12：00～

『メイドさんは食べるだけ』ステージ

【出演者】市ノ瀬加那、須能千裕、儀武ゆうこ（MC）

【公式サイト】https://meitabe-anime.com/

・13：00～

最強声優大集合！ presented by ドコモ MAX

【出演者】立木文彦、丹下桜、宮村優子、森川智之（29日のみ出演）

【公式サイト】https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/cp/anime/event01/index.html

・14：00～

『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season』ステージ

【出演者】福山潤、本渡楓

【公式サイト】https://jihanki-anime.com/

・15：00～

『猫と竜』着ぐるみグリーティング

【出演者】猫竜（着ぐるみ）

【公式サイト】https://nekoryuu-pr.com/

▼配信について

ステージはdアニメストア公式YouTubeチャンネルでライブ配信も実施いたします。※一部ステージを除く

https://www.youtube.com/@dAnimeStore

詳細は追ってお知らせいたします！

▼ノベルティ

dアニメストア特製ショッパー※各日無くなり次第終了

ノベルティはまだまだ配布予定です。続報を楽しみにお待ちください！

◆ご利用料金：月額660円(税込)

※AppStore、GooglePlayでのご契約は月額760円（税込）です。※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテイメント→dアニメストア】