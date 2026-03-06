【ＢＳ日テレ】イクラちゃんこと井倉光一が貫く“アメ車”道 「クルマと音楽には悪いものはない」≪おぎやはぎの愛車遍歴≫3/7(土)よる９時放送

株式会社ＢＳ日本イクラちゃんこと井倉光一さん

愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる！「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」

3月7日(土)よる9時からの放送は、ソウルシンガーでタレントのイクラちゃんこと井倉光一さんがゲストに登場します。クルマ好きの間では知らぬ者はいない、大のアメ車マニア！意外にも？アメ車を買ったことがないというMCのおぎやはぎを相手に、その魅力を熱弁します。題して、「愛車遍歴的 教えて！イクラちゃん！ アメ車の魅力を語りまSHOW！」

■偏愛者です

イクラちゃんは「The Moon Dogs」のボーカルというミュージシャンの一面に加え、歯に衣着せず発言からバラエティーでも活躍中。さらに、クルマ愛好家の間では、芸能界きってのアメ車好きとして知られている。矢作兼から「若いころから一筋です、あの方は」と紹介され、「偏愛者です」と自虐で返す。

これまで乗ったアメ車は300台以上という。今では「AMEFES」と題した、アメ車のイベントも開催するほど筋金入り。番組では、イクラちゃんのアメ車コレクションが登場！最初はシボレー モンテカルロ。全長5430mm、ホイールベース2950mmという超ロングサイズながら、イクラちゃんに言わせれば「これでミッドサイズ」という。アメ車のスケールの大きさを感じる１台だ。何でも、イクラちゃんが“アメ車道”に進むきっかけになった１台だそう。「悔しくて…」という、そのいきさつも語る。２ドアながら５人乗りというバランス。さらにイクラちゃんは悪ノリ発言を繰り出すが…？

次なるアメ車は、フォード モデルB。1930年代に登場したクラシックな１台で、愛称は“デュース”。車高やルーフなど、イクラちゃんによるカスタムも施されているという。今や希少価値の１台で、イクラちゃんは現在の製造価格をぶっちゃけ、一同も驚きの声を上げる。また、イクラちゃんにとっては、亡き父の存在を重ね合わせる１台だという。

■４人家族なら住める１台？

クルマ関係の人脈も広いイクラちゃん。中でも番組にもたびたび登場するテリー伊藤さんとは、数十年来の仲良しという。また、クレイジーケンバンドの横山剣さんとは、クルマだけでなく、音楽にまつわる思い出も。さらに、「４人家族だと住めます」と豪語する、約１世紀前のステーションワゴンも登場。燃費に関する驚きのエピソードも明かす。

やはり燃費やサイズがネックになり、日本ではなかなか手に入れづらいアメ車。そこで、番組では燃費抜群の１台もご紹介！イクラちゃんからは「クルマと音楽には悪いものはないんじゃないか」と名言も飛び出す。まだ“シュウカツ（収集活動）”はとどまるところを知らないという。「いいのがあったら買おうとしている」と、次なる愛車の存在も明かし…。

【番 組 名】 おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】 毎週土曜 よる9時～9時54分

【放 送 局】 ＢＳ日テレ

【出 演 者】 おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）

【ゲ ス ト】 井倉光一 ３月7日放送

【番組 ＨＰ】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki

【公式X】 https://x.com/Aisya_Henreki

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/bs4_aisya

【クレジット】 (C)︎ＢＳ日テレ

【番組概要】 車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。