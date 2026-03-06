TOYOTA DYTD「HIACE DANCE SESSION」本日公開。ハイエースが生み出す、唯一無二のダンスセッション。RIIZE SHOTARO、RUSHBALL KYOKAが初共演。

株式会社STARBASE

TOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONの最新ムービーが本日公開されました。

今回は韓国のボーイズグループRIIZEのメンバーSHOTAROと日本を代表するHIPHOPダンサーとして注目を集めるRUSHBALLのKYOKAが初共演し、マットブラックのハイエースを背景に見応えのあるダンスを披露しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AuqfJRZ3K1g ]

TOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONとは、トヨタ自動車株式会社が株式会社STARBASEと立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.(以下DYTD)』の中の取り組みのひとつです。マットブラックのハイエースを舞台に、“車が遊び場”というコンセプトのもと、車内外の空間を生かした演出や、時代感のあるスタイリングで、車とダンスカルチャーの掛け合わせを発信しています。

今回は、韓国のボーイズグループRIIZEのメンバーSHOTAROと、日本を代表するHIPHOPダンサーとして注目を集めるRUSHBALLのKYOKAをキャスティング。

装飾的な演出やライティングを極限まで削ぎ落とし、ダンサーの表現とハイエースの魅力を最大限に活かした映像が完成しました。

ダンスの振り付けはKYOKAが中心となり制作。振り付けを手がけるにあたり「普段見ることができないようなSHOTAROのダンススキルをいかに引き出せるかを意識した」とKYOKAは語っており、しなやかで繊細な動きと力強さを感じさせる動きのコントラストが印象的なダンスは必見です。

ハンドルを回すような遊び心のある振り付けや、本作が初共演ながらも息のあったペアでのダンスパートなど、今回も見どころ満載の映像となっています。

また、本作では車内でのダンスシーンに加え、車内のフロントガラス越しに二人を撮影するなど、ハイエースをより一層活かした撮影にも挑戦しました。

車とダンスという異なる要素が調和した本作にぜひご注目ください。

さらに、本日公開されたダンスセッションムービーの裏側を収めたメイキング映像が、後日トヨタドライバーズチャンネルにて公開されるほか、トヨタの公式SNSではスチールやダンス映像の公開も予定されています。

「10代の頃の童心に返ったような気持ちでこの企画に参加できた」と語る2人とハイエースが作り出す世界観をぜひお楽しみください。

◼︎SHOTAROコメント

KYOKAさんと初共演でしたが楽しい時間で撮影もあっという間でした。TOYOTAのダンス企画にはじめて参加させてもらい、新しいダンススタイルにも挑戦できてとてもいい経験でした。

◼︎KYOKAコメント

今回初の共演とは思えないくらい、良い空気感で踊れてると思います！是非SHOTAROくんの真っ直ぐなダンスをご堪能あれ！

■Drive Your Teenage Dreams. 公式ホームページ

https://toyota.jp/info/dytd/



