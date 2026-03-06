「アクア シャボン オードトワレ」 価格改定のお知らせ

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）が展開する、せっけんの香りをテーマにしたセルフケアフレグランスブランド「アクア シャボン」は、各オードトワレの価格を改定いたします。

【価格改定の背景】

アクア シャボンは、お客様の日常に寄り添う商品を、手に取りやすい価格でお届けすることを大切にしてまいりました。昨今の原材料費および包装資材の高騰が続く中、価格維持に努めてまいりましたが、現行価格でのご提供が難しい状況となりました。そのため、品質を守り続けるために価格を改定いたします。

今後も、一人ひとりに寄り添う「わたしに、やさしい香り。」をお届けできるよう、より一層、心を込めた商品づくりに取り組んでまいります。

【価格改定の詳細】

価格改定日程

2026年3月17日(火) 公式オンラインストア (https://www.fragrance-u.jp/)

2026年4月8日(水) バラエティショップ、GMS、家電量販店など、全国の取扱店舗にて

対象商品

商品名 ： アクア シャボン ウォータリーシャンプーの香り オードトワレ

アクア シャボン ホワイトコットンの香り オードトワレ

アクア シャボン 大好きなせっけんの香り オードトワレ

アクア シャボン シャンプーフローラルの香り オードトワレ

アクア シャボン エメラルドソープの香り オードトワレ

旧価格 ： 2,750円(税込)

新価格 ： 3,300円(税込)

内容量 ： 各80ml