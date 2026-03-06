『囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期 王将戦七番勝負 藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段』挑戦者が王手の第5局をU-NEXTにてライブ配信

株式会社 U-NEXT(C)囲碁将棋チャンネル

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年3月8日（日）・9日（月）に開催される『囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期 王将戦七番勝負 藤井聡太王将 vs 永瀬拓矢九段』第5局をライブ配信いたします。



永瀬九段が3勝1敗とリードし、シリーズは重要な局面を迎えています。第1局は永瀬九段が137手で先勝。第2局は藤井王将が111手で勝利し、1勝1敗のタイに戻しました。続く第3局は永瀬九段が91手で制して再び主導権を握り、第4局も132手で勝利し、初の王将位獲得に王手をかけました。

後がない藤井王将が巻き返しを見せるのか、それとも永瀬九段がタイトル奪取を決めるのか。王将位の行方を左右する第5局は、栃木県大田原市「ホテル花月」にて開催されます。

U-NEXTでは、本シリーズを全局ライブ配信。リアルタイム視聴はもちろん、見逃し配信でもお楽しみいただけます。

『ALSOK杯 第75期 王将戦七番勝負』 第5局 配信概要

https://t.unext.jp/r/oushousen

【配信日時】2026年3月8日（日）・9日（月）08:40～ライブ終了まで

【見逃し配信】見逃し配信準備完了次第～3月23日 23:59

【視聴方法】ライブ配信のチケットを購入することで視聴可能

【価格】500円（税込）

※月額会員に付与される1,200ポイント、及び無料トライアルで付与されるポイントも利用可能

【チケット販売期間】 3月21日 23:59まで

【会場】栃木県大田原市「ホテル花月」

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年1月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。