＜SNIDEL(スナイデル)＞春を纏う、SNIDELおすすめの新作コレクション！〈3月6日(金)公開〉
株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、3月6日(金)12:00(正午)に「New Arrivals -Spring-」をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、WEB先行販売を開始いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ）
■LOOK
Dress \15,950
Pierced earrings \3,960
Shoes \17,930
Knit \10,450
Pants \12,980
Pierced earrings \4,400
Bag \12,980
Dress \17,930
Shoes \17,930
Tops \12,320
Pants \13,970
Pierced earrings \4,620
Bag \12,650
Dress \18,700
Shoes \17,930
Blouse \16,500
Skirt \14,960
Pierced earrings \4,840
Knit \12,650
Skirt \16,500
Pierced earrings \4,400
Shoes \17,930
Tops \26,400
Skirt \14,740
Bag \15,400
Pierced earrings \3,960
Shoes \23,980
Tops \28,600
Skirt \19,800
Pierced earrings \3,960
Shoes \18,700
(全て税込価格表記)
■発売について
WEB先行発売：3月6日(金)12:00(正午)
・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(http://www.snidel.com)
・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)
・MASH STOREアプリ(https://mslab.page.link/snidel_sns)
※店頭では3月中旬以降発売予定
・SNIDEL全国店舗(http://snidel.com/Page/shoplist.aspx)
■キャンペーン
3月12日(木)0:00～3月16日(月)23:59まで、期間中にWEBサイトにてお買い物いただいたお客様は
全品10％OFFとなります。
※一部対象外商品がございます。
■SNIDEL（スナイデル）について
2005年4月9日にデビュー。
“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。
お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。
現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）