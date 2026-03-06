＜SNIDEL(スナイデル)＞春を纏う、SNIDELおすすめの新作コレクション！〈3月6日(金)公開〉

写真拡大 (全20枚)

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、3月6日(金)12:00(正午)に「New Arrivals -Spring-」をオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて公開、WEB先行販売を開始いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ）





■LOOK





Dress \15,950


Pierced earrings \3,960


Shoes \17,930






Knit \10,450


Pants \12,980


Pierced earrings \4,400


Bag \12,980






Dress \17,930


Shoes \17,930





Tops \12,320


Pants \13,970


Pierced earrings \4,620


Bag \12,650






Dress \18,700


Shoes \17,930





Blouse \16,500


Skirt \14,960


Pierced earrings \4,840







Knit \12,650


Skirt \16,500


Pierced earrings \4,400


Shoes \17,930






Tops \26,400


Skirt \14,740


Bag \15,400


Pierced earrings \3,960


Shoes \23,980





Tops \28,600


Skirt \19,800


Pierced earrings \3,960


Shoes \18,700



(全て税込価格表記)



■発売について


WEB先行発売：3月6日(金)12:00(正午)


・SNIDEL オフィシャルオンラインストア(http://www.snidel.com)


・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com/)


・MASH STOREアプリ(https://mslab.page.link/snidel_sns)



※店頭では3月中旬以降発売予定


・SNIDEL全国店舗(http://snidel.com/Page/shoplist.aspx)



■キャンペーン


3月12日(木)0:00～3月16日(月)23:59まで、期間中にWEBサイトにてお買い物いただいたお客様は
全品10％OFFとなります。


※一部対象外商品がございます。




■SNIDEL（スナイデル）について



2005年4月9日にデビュー。


“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。


お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。


現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）